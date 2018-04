HTC eliminuje problémy vestavěného foťáku HD2 záplatou

Ačkoli může tabulka parametrů nového HTC HD2 navodit dojem, že jde o bezchybné zařízení, dokonalé samozřejmě není. Uživatelům kromě méně přesného kapacitního displeje vadí především kvalita fotek. Degradují ji parazitní růžové fleky.

HTC se krátce po upozornění komunitou uživatelů, kteří na svém HD2 tento problém shledali, vyjádřilo, že jde o softwarovou závadu a tak brzy připraví záplatu. Že to nebyly plané řeči, dokazuje uvolnění hot-fixu, který výrobce umístil na všechny mutace svých webových stránek (nezapomnělo se ani na českou). HTC říká, že po instalaci hot-fixu dokáže fotoaparát vykouzlit nádherné čisté snímky bez rušivých efektů a dostát tak svému označení HD, které signalizuje telefon nejvyšší třídy.

Hot-fix stahujte zde

Stažený soubor zkopírujte do paměti telefonu nebo na kartu a odtud pak instalujte. Po úspěšném nainstalování následuje reset zařízení. Jelikož je to dodatečný update, který se samozřejmě neinstaluje do ExtendedROM, je nutné ho po hard resetu (clear storage) nainstalovat znovu.

O své pocity z kvality pořízených momentek před a po instalací záplaty se s ostatními můžete podělit v komentářích pod článkem.