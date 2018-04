Adepti na nejlepší mobilní foťáky 2018. Budou mít dva objektivy

Poprvé byl dvojitý foťák nasazen u netradičního modelu Evo 3D v roce 2011, který uměl pořizovat snímky a videa s 3D efektem. Ty pak bylo možno prohlížet přímo na displeji smartphonu. Jinde ale bylo nutné si pomoci stereoskopickými brýlemi. Nebyl to tedy dvojitý fotoaparát v podobě, v jaké jej známe dnes.

Naposledy jsme pak v podání HTC dvojitý foťák viděli u modelu One M9+, který při expozici kromě hlavního 20mpix snímače využíval doplňkové obrazové informace z 2,1mpix modulu.

Podrobný test HTC U11 Mačkací telefon znamená návrat na vrchol.

Jak loňský topmodel 10, tak i letošní špičkové U Ultra a U11 naproti tomu měly na zadní straně pouze jeden objektiv. Značka HTC ale na dvojité fotoaparáty nezanevřela a podle prezidenta společnosti Chialina Changa je budeme u stájových smartphonů opět vídat.

V rozhovoru to serveru Engadget potvrdil v rámci oficiálního představení U11+, který oproti předchůdci přidává větší displej (6“, QHD+, poměr 18:9) a vyšší stupeň voděodolnosti. Parametry hlavního fotoaparátu se naproti tomu nezměnily.

Detaily ohledně dvojitého foťáku u příštích HTC však Chang nijak nekomentoval, ale zmínil plán uvádět pět až šest smartphonů ročně. Záměrem je také soustředění se spíše na prémiové smartphony, levným přístrojům i střední třídě totiž dominují především čínští výrobci s agresivní cenovou politikou.

Redakce se zajímala také o podobnost smartphonů Pixel 2 XL právě s novým U11+. Podle jejich zdrojů nechal původně Google u HTC navrhnout oba modely, tedy jak základní, tak i zvětšený XL. HTC však bylo nakonec pověřeno jen výrobou menšího z nich, zakázku na velký model získalo z důvodu nižší ceny LG.

Chang však otázku, zda U11+ náhodou nevychází z prototypu Pixelu 2 XL, příliš komentovat nechtěl s tím, že mu nepřísluší vyjadřovat se k produktům Googlu. Firma přitom do HTC nedávno nalila přes miliardu dolarů, čímž získala tým, který vyvíjel druhý pixel a také přístup k firemním patentům. K podobnosti obou modelů (6palcový displej, stejný hardware, snímač otisků prstů na zádech) pouze uvedl, že na „plusku“ začali vývojáři pracovat někdy koncem loňského roku.

Duální foťák už není výsadou nejdražších kousků

Dnes velmi oblíbené snímače otisků prstů se nejprve objevily u prémiových smartphonů a dnes jsou běžnou součástí i přístrojů v ceně 5 tisíc korun. A s duálními fotomoduly to bylo podobné.

HTC jej u One M8 použilo v roce 2014 a rok nato také u zmíněného M9+. Ještě předtím, tedy na sklonku roku 2014 duálním fotoaparátem vybavil Huawei smartphone Honor 6 Plus, 5,5palcovou variantu základní „šestky“, prvního špičkového honoru prodávaného v Evropě. Telefon měl po všech stránkách výbornou výbavu a bodoval i velkou baterií kapacity 3 600 mAh. Můžeme tedy říci, že právě Honor 6 Plus přinesl jako první dvojitý foťák ve formátu, v jakém jej známe (více v článku Superfotomobil ambiciózního Honoru má dvojici foťáků).

Následující Honor 7 dal před dvojitou optikou přednost jedné s 20MPix snímačem, zlom pak nastal na jaře minulého roku, kdy Huawei uvádí tandem P9 a P9 Plus s duálním fotoaparátem, jehož optika nesla certifikaci významného hráče v oboru společnosti Leica. Tyto vlajkové modely však atakovaly až 20tisícovou hranici, cenově přístupnější se stal Honor 8 s parametricky stejným fotoaparátem, jen bez záštity Leicy.

Obrovským skokem byl z pohledu dostupnosti přístroje s dvojitým foťákem Honor 6X, uvedený na podzim loňského roku. Na takto vybavený telefon najednou stačilo 7 tisíc korun.

Huawei tyto fotomoduly nasadil u Honoru 8 Pro (vychází ještě z P9), vylepšený dvojitý fotoaparát jako první výrobce použil u phabletu Mate 9 a následně i 9 Pro se zaobleným displejem. Stejný pak dostala dvojice P10/P10 Plus.

Apple s dvojitým fotoaparátem začal loni u modelu 7 Plus, dostalo jej i letošní „plusko“ a u jubilejního iPhonu X jej kalifornský gigant ještě vylepšil. LG vybavuje své vlajkové modely dvěma objektivy od dob G5, Samsung naproti tomu takový fotomodul použil až letos u Notu 8.

Přestože je Sony jedničkou v produkci snímačů pro fotoaparáty smartphonů, tak s duálními moduly zatím vyčkává. Duální foťáky ale často vídáme také u smartphonů čínské provenience, jako je Xiaomi nebo Vivo, Oppo a OnePlus, patřící pod skupinu BKK Electronics.

Zatímco Apple používá objektivy s různou ohniskovou vzdáleností a umožňuje tak využít odpovídajícího optického zoomu (nejčastěji 2násobného), Huawei sází na barevný a černobílý snímač a hybridní zoom. Právě dvojice objektivů umožňuje při úpravách snímků využít tzv. bokeh efektu, tedy rozmazání pozadí.