HTC Dragon nabídne silný procesor, skvělý displej a nový Google Android

Nové generace špičkových Windows telefonů, jejichž typickými zástupci je právě Toshiba TG01 nebo HTC HD2, přináší krom nového systému a velkých zobrazovačů také velmi svižné procesory Qualcomm Snapdragon s maximální frekvencí 1 GHz. Časem by se měly přestěhovat i na "androidí" zařízení, úplně prvním takto vybaveným přístrojem by mohl být HTC Dragon.

Podle informací zveřejněných na serveru XDA-Developers by měl být Dragon vybaven displejem s jemným rozlišením 480 x 800 bodů. Dnes prodávané Androidy přitom nabízejí jen HVGA panely (320 x 480 bodů). Výkonný telefon s displejem takovýchto parametrů by pak mohl být vhodný i ke hraní her, podobně jako třeba iPhone.

Dragon, označovaný také jako Zoom 2, by měl spoléhat na zbrusu novou verzi OS s označením Eclair (Google Android 2.0). Další detaily ohledně výbavy, kterou by si tajemný Dragon mohl získat nerozhodné uživatele, zatím nejsou známy.