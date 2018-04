Nejvtipnější děrovaný kryt dostal nové funkce. Bude i pro další modely

V minulých dnech došlo k aktualizaci aplikace HTC Dot View, která má na starosti obsluhu funkcí krytu pro nové HTC One M8. Nově lze v aplikaci některé funkce nastavit a přibylo tu i několik novinek.

V principu kryt nadále funguje stejně: přes perforaci v krytu prosvítá silně pixelovatý obraz. Při příchozím hovoru tak kryt můžeme přečíst jméno volajícího, hovor lze přijmout i odmítnout. V pohotovostním stavu kryt po poklepání na tělo telefonu zobrazí aktuální čas, stav počasí a zameškané události.

Právě tady došlo k změnám. Nově lze nastavit, které zameškané události se tu mají zobrazovat, na výběr jsou hovory, zprávy z hlasové schránky, SMS a e-maily. Nutno podotknout, že kryt upozorňuje pouze na e-maily z vestavěné aplikace, nikoli z aplikace Gmail.

Pozadí je jednou z novinek Dot View

Další novinkou je možnost přes kryt zobrazit seznam posledních hovorů. Objeví se tu tři a klepnutím na ikonu vedle jména lze snadno zavolat zpět bez nutnosti otevírat kryt a patřičnou aplikaci v telefonu. V nastavení je dokonce volba, díky které obejde přístroj v tomto případě zámek klávesnice, který by jinak něco takového nedovolil.

Poslední velkou novinkou je výběr pozadí. Dosud se přes perforaci v krytu zobrazoval pouze text a patřičné ikony, nově si lze v nastavení aplikace vybrat i grafické pozadí. Na výběr je tu 18 tapet, které korespondují s těmi v telefonu, zvolit si je však může uživatel nezávisle na sobě (pozadí plochy a pozadí krytu může být jiné). Tím však možnosti nekončí, umístit sem jde libovolnou fotografii z galerie nebo rovnou snímek pořídit fotoaparátem.

Na poslední tři volané kontakty lze zavolat znovu bez otevření krytu

Vylepšení funkcí je také možná určitou přípravou na jeho větší rozšíření. Podle známého mistra úniků Evana Blasse a jeho účtu @evleaks bude stejný typ příslušenství k dispozici i pro další modely od HTC. Zdá se však, že většinou nikoli pro ty stávající, ale pro přístroje, které výrobce teprve chystá.

V seznamu modelů, které mají být s krytem Dot View kompatibilní, se totiž kromě M8 objevují označení M8 Ace (to je už představená levnější verze M8 označená One E8), B2 (to bude nástupce typu Butterfly), W8 (to má být varianta One s Windows Phone 8.1) a EYE (model s důrazem na selfie). Toto jsou modely, které mají být funkční s krytem Dot View Premium.

V seznamu jsou pak i dvě levnější provedení Dot View Standard (ten bude fungovat s modelem HTC A51) a Dot View Lite (A22 a A11). O těchto kódových jménech toho moc nevíme, ale podle označení krytů půjde o levnější modely.