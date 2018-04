HTC do Barcelony chystá várku nových androidů. Přibalí i první tablet

Zatímco na lednovém CES zůstalo tchajwanské HTC ve stínu ostatních výrobců, v Barceloně by tomu tak být nemuselo. Brány veletrhu se sice návštěvníkům otevřou až za necelé tři týdny, ovšem výrobci se opět nepodařilo uchránit seznam připravovaných zařízení. Praxe z předchozích let říká, že uniklé plány se nakonec téměř shodují s realitou.

Chystaný tablet, který HTC na veletrhu zřejmě oficiálně představí, poběží na Androidu 2.3. Později se dočká aktualizace na verzi Honeycomb, jež je určena přímo pro tablety.

Prvním z chystaných mobilů má být smartphone s operačním systémem Android, který se svým designem vrací do doby prvního Desire s oblými hranami. Pod displejem, jehož úhlopříčka bude okolo čtyř palců, najdeme obvyklou sestavu systémových tlačítek (tradičně v dotykovém provedení). Na rozdíl od Desire ale chybí optický joystick k pohybu v textu, nabídkách nebo na webu. Nad zobrazovačem je výrazná mřížka telefonního reproduktoru ve stylu Desire HD, po pravé straně pak kamera k videohovorům.

Další render zachycuje ryze dotykový smartphone, který pod obřím displejem nemá žádná tlačítka. Vzniklý nevyužitý pruh nepůsobí zrovna nejlépe. Na světě je render s logem HTC, již dříve se přitom objevil tentýž obrázek, pouze s logem operátora Verizon.

K vidění bude také model A3380, který již najdeme na oficiálních stránkách výrobce. Zaoblený design a skladba ovládacího panelu (čtveřice tlačítek a trackball) připomínají telefon Nexus One.

Přístroj poběží pod taktovkou Android 2.2 s nadstavbou Sense a pohánět jej bude procesor ST Ericsson taktu 416 MHz spolu s 384 MB operační paměti. Vnitřní paměť o velikosti 512 MB uživatel rozšíří microSD kartou. Po stránce hardwaru hovoříme o průměrně vybaveném telefonu.

Příslušnost nižší střední třídy dokazují i parametry dotykového displeje (3,2“, QVGA rozlišení). Telefon podporuje sítě 3G (čínské TD-SCDMA), nabídne wi-fi, Bluetooth a samozřejmě také navigaci. K poslechu hudby je připraven 3,5 mm jack, k zachycení momentek pak 3,2 MPix fotoaparát. Připojení dodávaných sluchátek umožní i poslech FM rádia.

A3360 je rovněž určen pro Čínu a jeho základní hardwarové parametry jsou prakticky totožné (416 MHz, 384 MB RAM, 512 MB FlashROM). Displej je menší (2,8“), rozlišení ale zůstalo stejné (240 × 320). Pod displejem je kvarteto systémových tlačítek, níže pak i optický joystick spolu s telefonními tlačítky. Tedy kompletní sestava, kterou dnešní smartphony téměř nikde nenabízejí.

Předinstalované FroYo nabízí oblíbené prostředí Sense. Třímegový fotoaparát postrádá automatické ostření, ve výčtu výbavy pak chybí wi-fi i GPS. K rychlému prohlížení webu tak Číňané využijí leda tamní TD-SCDMA, kromě toho telefon pracuje i ve čtyřech GSM pásmech.

Obyvatelé nejlidnatější země by se měli dočkat také upravené verze oblíbeného Desire HD, kterou by mohl být telefon na následujícím snímku. Tvarově si jsou přístroje velmi podobné, zvýrazněn je telefonní reproduktor. Dominantou telefonu je obrovský displej úhlopříčky 4,3“. Hnacím motorem by měl být stejný procesor jako v případě "hdčka" (Snapdragon 1 GHz, 45 nm tranzistory).

V Barceloně by mohl být představen také nástupce telefonu HTC Smart, který přes označení "chytrý" nenabízí výhody otevřeného OS a využívá platformy Qualcomm Brew. Zatímco původní Smart nabízel pod displejem kromě telefonních tlačítek i klávesy zpět a menu, zde jsou tlačítka pouze tři (telefonní, menu).