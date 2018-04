HTC Diamond a Raphael: v Americe již v září

Před několika dny jsme uveřejnili článek, k jehož vydání nás inspirovala jedna zašuměná fotografie ukazující neznámé přístroje patrně z dílen HTC. Včera se tato tajemná zařízení znovu objevila na stránkách serveru Engadget, tentokráte přímo ve spojitosti s americkým operátorem Sprint. V jeho nabídce se objevují citelně modifikované přístroje od HTC. Ještě letos má být přitom nabídka rozšířena o dvojici Diamond a Raphael.





Diamond bude komunikátor klasické konstrukce a veškeré ovládání bude, díky absenci hardware klávesnice, zajišťovat velký dotykový displej. Půjde tak o nástupce Touch telefonů. Textová komunikace na druhém zařízení bude nepoměrně rychlejší. Ano, Raphael vyrukuje s velkou pětiřádkovou klávesnicí.





Fotografie jsou opět nevalné kvality, což ve spojení s opravdu dietně zveřejněnou specifikací znamená, že si přesnou výbavu můžeme jen domýšlet. V každém případě by ale obě zařízení měla nabídnout jemný VGA displej úhlopříčky 2,8“, chybět by dále nemělo wi-fi a fotoaparát s 3 Mpix čipy. Přístup k základním funkcím zjednoduší rozhraní TouchFlo. Raphael a Diamond pod taktovkou Sprintu budou komunikovat v sítích CDMA/EVDO a na americký kontinent udeří na podzim. Doufejme, že krátce na to se setkáme i s GSM verzí obou přístrojů a to i v naší kotlině.