HTC představilo Desire X. S cenou 8 tisíc chce ovládnout střední třídu

Vzhled novinky jako by z oka vypadl staršímu Desire V, který se pyšní podporou dvou SIM karet a představen byl v polovině června (více v dřívějším článku). Desire X je ale svou výbavou o dost dál. Bude mít o generaci modernější čipovou sadu, více paměti i lepší displej.

Hnací jednotkou telefonu bude dvoujádrový procesor Snapdragon S4 s pracovní frekvencí 1 GHz. Takové vybavení zaručuje svižný chod předinstalovaného Androidu ve verzi Ice Cream Sandwich i komplexní uživatelské nadstavby Sense. Telefon si ale poradí i s náročnějšími úkony, jako je hraní her nebo přehrávání HD vida na čtyřpalcovém WVGA displeji technologie Super LCD.

Operační paměť dorostla do velikosti 768 MB, vnitřní uživatelská pak zůstala stejná, tedy 4 GB. Dále ji lze rozšířit paměťovou kartou microSD. Stejně jako v případě modelů řady HTC One budou moci i majitelé Desire X svá data ukládat také do cloudu na prémiový účet u služby Dropbox s kapacitou 25 GB. Tento datový prostor jim bude zdarma k dispozici po dobu dvou let.

Fotoaparát si poradí s momentkami v 5Mpix rozlišení nebo videi v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu. Snímač fotoaparátu je vybaven procesorem HTC ImageChip a zajišťuje funkci HDR, jež na výsledném snímku zvýší dynamický rozsah expozice. Fotit bude možné i během nahrávání videa.

HTC Desire X bude v prodeji už od poloviny září za doporučenou cenu 7 999 korun v černém nebo elegantním bílém provedení.

Desire X je dalším přírůstkem do široké rodiny telefonů HTC Desire. První přístroj tohoto jména byl představen na MWC v Barceloně před dvěma lety jako derivát referenčního Nexusu One se systémem doplněným o uživatelské rozhraní Sense.

Špičkový byl i v listopadu 2010 uvedený Desire HD a Desire Z pak zabodoval QWERTY klávesnicí. Následoval Desire S a letos pak HTC stihlo uvést low-endový Desire C a v úvodu zmíněný dvousimkový Desire V.

HTC Desire X (technická specifikace): Rozměry [mm] 62,3 × 118,5 × 9,3 Hmotnost [g] 120 Platforma Google Android 4.0.4 + HTC Sense 4.1 Čipová sada, procesor, GPU Qualcomm MSM8225, 2 × ARM Cortex-A9 1 GHz, Adreno 203 RAM 768 MB FlashROM 4 GB (+ microSD slot) Sítě Quadband GSM, Triband UMTS Data GPRS, EDGE, UMTS, HSPA Displej - technologie Super LCD Displej - úhlopříčka/rozlišení, DPI 4,0" (101,69 mm) / 480 × 800 bodů (WVGA), 233 DPI Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot Bluetooth 4.0 s podporou EDR, A2DP pro bezdrátový poslech hudby Hlavní fotoaparát 5.0 MPix, LED blesk, videa v rozlišení 480p při 30 snímcích za sekundu Sekundární fotoaparát ne Další přednosti Beats Audio, 25GB Dropbox účet na 2 roky zdarma, gyroskop, digitální kompas, senzor přiblížení, světelný senzor, 3.5 mm audio jack Baterie (výdrž) 1 650 mAh