HTC Desire HD: vnitřnosti Motoroly Droid X v odolném těle Legendu

Současný vrchol nabídky tchajwanského HTC z pohledu androidního uživatele představuje model Desire v čele s 1 GHz procesorem (recenzi telefonu čtěte zde) a poměrně velkým AMOLED displejem. Konkurence ale nabízí výkonnější grafický čip i větší displej (Samsung Galaxy S), Droid X zase vábí na fotoaparát s možností záznamu videa 720p.

Tento stav samozřejmě HTC coby klíčového výrobce androidích telefonů nenechává chladným a podle posledních informací chystá pomyslné údery vrátit modelem Desire s přídomkem HD. Ten má podobně jako u jiných značek symbolizovat zaměření na multimédia.

Displej novinky má oproti předchůdci nabobtnat do velikosti 4,3 palce; stejnou úhlopříčku nabízejí stájoví kolegové HD2 a EVO 4G. Není přitom jasné, zda to bude AMOLED panel nebo Super TFT od Sony, které se v létě objeví v nových várkách aktuálních modelů Desire, Nexus One, Incredible a dalších. - čtěte HTC změní dodavatele displejů

Lze tedy říci, že Desire HD (původně Ace) zdědí to nejlepší ze současné modelové řady. Tedy zmíněný velký displej z HD2, platformu Google Android ve verzi Froyo a 1 GHz procesor z Desire a pevné tělo zhotovené z jednoho kusu hliníku z modelu Legend.

Telefon kromě schopnosti pořizovat 8Mpix snímky a videa ve vysoké kvalitě již v základu přehraje filmy v DivX formátu. Dalším multimediálním lákadlem je přehrávání hudby do sluchátek s prostorovým efektem (SRS Surround Sound).

Předběžně známé parametry:

4,3" WVGA kapacitní displej

1 GHz procesor Qualcomm

OS Google Android 2.2 (Froyo)

4 GB interní paměť (+ microSD slot)

8.0Mpix fotoaparát s možností záznamu 720 p videí

podpora SRS Surround Sound

DivX/Xvid přehrávač

podpora Adobe Flash 10.1 v internetovém prohlížeči

vestavěná čtečka elektronických knih

odolné tělo z jednoho kusu hliníku