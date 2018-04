Nové top HTC se maskuje za levnější model. Má hned dva 13 Mpix foťáky

HTC Desire Eye se už na první pohled tváří jako velmi akční telefon, který rozhodně nechce svého majitele nudit. Novinka má trochu nezvyklý design už kvůli ohromné čočce fotoaparátu nad displejem – i proto získala rychle přezdívku kyklop. Design jednoznačně míří na mladší publikum, kterému je vlastně určena celá řada Desire.

Parametry i schopnostmi láká hezky, za špičkový smartphone si ovšem nechá HTC také pořádně zaplatit. Desire Eye momentálně vstupuje v České republice do prodeje za cenu 13 990 korun. První měsíc má exkluzivitu na prodej tohoto modelu e-shop Alza.cz. Cena se na první pohled zdá být za model řady Desire opravdu vysoká. Jenže Eye není jen tak obyčejný smartphone, jeho výbava v podstatě odpovídá špičkovému top-modelu One M8 a v některých oblastech ho dokonce překonává.

HTC se však podařilo vytvořit nečekanou situaci – pro zákazníky tu má dva top-modely, které si přitom vůbec nemusí konkurovat. M8 je totiž luxusní smartphone s dospělým designem, zatímco Eye je mladistvý, tak trochu rošťácký kousek.

Čistě dle výbavy má ovšem Desire Eye možná trochu navrch. Tak například Eye je voděodolný model, splňuje certiikaci IP67. Díky tomu má i jinak řešení šuplíčky pro SIM a microSD. Není pro jejich vytahování potřeba používat hrot. Naopak stačí vzít nehtem za spodní stranu a šuplíček vytáhnout. Jde to docela snadno, ale jinak drží sloty na svém místě pevně, a to díky tomu, že dosedají přes gumové těsnění.

Full HD displej Desire Eye je trochu větší než u One M8, úhlopříčka je 5,2 palce. To ale také zároveň znamená mírně menší jemnost. Ne že by to bylo v praxi poznat, displej je opět vynikající. Kvůli většímu displeji je ovšem Eye i větší než M8. A to docela o dost. Vzhledem k tomu, že HTC nechává nad i pod displejem hodně místa a ani s tloušťkou rámečků si konstruktéři moc nelámali hlavu, svou velikostí Desire Eye atakuje už mnohé smartphony, či spíš phablety s displejem o velikosti 5,5 i více palců.

Velkým lákadlem Desire Eye jsou jeho fotoaparáty. Čelní i zadní mají rozlišení 13 megapixelů a ani v jednom případě nechybí duální blesk a automatické ostření. To je možná ještě zvláštnější výbava než duální fotoaparát u One M8, zdá se, že si u HTC na nezvyklá řešení foťáku docela potrpí. A proč ne, nás tyto zvláštnosti baví a zdá se, že by mohly zaujmout i zákazníky.

Čelní fotoaparát pro Selfie snímky s tak vysokým rozlišením možná nedává na první pohled smysl. Jenže až budete chtít pořídit opravdu kvalitní autoportrét třeba při cestování se scenériemi nebo budovami v pozadí, přijde takové řešení vhod. Naše první testy zatím nejsou rozhodující, ale zdá se, že oba foťáky jsou opravdu kvalitní a mohou atakovat současnou špičku.

Navíc sestava dává doposud netušené funkční možnosti. Zadní a čelní foťák mohou scénu zachytit současně. Zatím jen do jednoho snímku s koláží, ale věříme, že se brzy najde i řešení, které by mohlo umožnit zachytit zároveň oba snímky v plném rozlišení. Podobně HTC slibuje skvělé možnosti videokonferencí. Telefon je schopen detekovat obličeje před fotoaparátem a pro každý na displeji protistrany může být samostatný rámeček, takže se zdá, že hovoříte se čtveřicí lidí, kteří nejsou posazeni vedle sebe. Ale opak je pravdou.

Všechny tyto možnosti HTC Desire Eye budeme teprve detailně zkoumat. Ale už naše první krátké dojmy jasně ukazují, že je to další atraktivní smartphone z dílen HTC. Má špičkovou výbavu, parádní displej, je odolný vodě a má opravdu jedinečnou sestavu foťáku. A ve světle vlajkových lodí jako jsou Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 nebo Z3 či stájový kolega HTC One vlastně není ani tak drahé. Cena 13 990 korun patří totiž v tomto segmentu k těm nižším i přesto, že řada topmodelů zlevnila. Jen rozhodně není Desire Eye žádný konzervativní kousek – ani v modrém ani v červeném barevném provedení, ve kterých je model dostupný.