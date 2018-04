HTC Desire dostalo Android 2.2 FroYo. Vyzkoušeli jsme jej

HTC Desire je jedním z prvních mobilů, kterému se dostalo updatu na nejnovější verzi operačního systému Android. Doposud si update mohli užívat především majitelé sourozence modelu Desire, telefonu Google Nexus One.

Desire je tak prvním evropským modelem HTC s grafickým prostředím Sense, kterému se vylepšení dostalo. Kromě větší rychlosti a lepší správy pamětí má upgrade přinést několik funkcí navíc. Pozor si musejí dát uživatelé telefonů s Rootem (neoficiální odblokování přístroje). Prozatím není možné v nové verzi firmwaru root provést a není jasné, zda to vůbec půjde.

Update je přístupný ve formě OTA, stahuje se tedy přímo do telefonu přes jeho datové připojení, posléze se nainstaluje a přitom nedojde ke smazání žádných dat z telefonu. Důrazně doporučujeme update stahovat přes wi-fi připojení, telefon na to má dokonce po detekci updatu i volbu. Pokud ji zvolíte, bude update postupně stahovat na pozadí jen pokud bude připojen k některé wi-fi síti. Stahovat update přes GPRS nebo UMTS připojení je pomalejší a navíc vás to může přijít draho. Pokud nemáte plnohodnotný datový paušál, použijte wi-fi.

Android FroYo v HTC Desire přinesl na první pohled mírné zrychlení systému. Již verze 2.1 byla dost rychlá, 2.2 je ale plynulejší při různých přechodech a animacích, telefon bude také méně náchylný na zpomalování se zaplňováním paměti. Prozatím je update velmi stabilní.

S updatem získalo Desire schopnost natáčet video v rozlišení 720p, doposud bylo maximem jen WVGA. Další novinkou je možnost telefon použít jako wi-fi hotspot. Nová je i ikona pro spuštění Google Navigace, jenže tu zatím nevyužijete, protože navigace zatím v Česku nefunguje, tedy alespoň oficiálně.

Nově HTC Desire podporuje nahrávání videa v rozlišení 720p

Někteří uživatelé si v diskusi stěžují, že se s updatem zpomalilo skrolování internetovými stránkami v prohlížeči. Tohle je pravda jen částečně a je to důsledek podpory Flashe přímo v prohlížeči. Pokud jsou na stránce aktivní flashové objekty, telefonu jednoduše nějakou dobu trvá, než je "přechroupe". Toto zpracování flash objektů trvá déle než samotné načítání stránky, takže i když už to vypadá, že je stránka načtená, telefon s ní má stále trochu potíže. Po chvíli se situace uklidní, nicméně je pravda, že listování stránkou stále nemusí být zcela plynulé.

Je to jednoduše daň za přímou podporu Flashe. Řešením je tuto technologii v nastavení vypnout.Tato volba se v nastavení prohlížeče nachází pod nic neříkající volbou Povolit moduly plug-in a je možné zapnout i možnost takový modul na požádání. Jistou zajímavostí také je, že pokud chcete přímo v prohlížeči spustit video z YouTube, tento se zeptá, zda má video přehrát sám nebo zda jej má spustit v externí YouTube aplikaci.

Podpora Flashe dovede zpomalit prohlížeč, proto ji lze vypnout

Další novinkou systému je možnost instalace aplikací na paměťovou kartu. Tuto funkci ale musí podporovat samotná aplikace, jinak jí (alespoň prozatím - než někdo najde cestu) nevyužijete. V menu správy aplikací stačí kliknout a vybraný program a pokud ten přesun na kartu umí, bude tato volba v seznamu informací aktivní v podobě ikony.

Instalaci aplikací na paměťovou kartu musí podporovat samotný program

HTC Desire má také nově jít synchronizovat s iTunes. Nám se však prozatím nepodařilo tuto možnost vyzkoušet a to ani po updatu iTunes na aktuální verzi a stejně tak updatu aplikace HTC Sync, která má fungovat jako jakýsi prostředník.

Zaujaly nás ještě další dvě softwarové novinky. První z nich je program Sdílení aplikací. Ten umožní dělat přesně to, co říká jeho název. Jednoduše zobrazí seznam nainstalovaných programů třetích stran a umožní takový program sdílet s vašimi přáteli. Možností je řada, aplikaci lze odeslat přes Bluetooth, ale také poslat odkaz e-mailem, SMS zprávou nebo jej dát na Twitter či Facebook.

Možnost sdílet aplikace s ostatními uživateli je vítanou novinkou

Poslední programovou novinkou je aplikace Světlo. Ta umožní použít vestavěnou LED diodu telefonu jako svítilnu a intenzitu osvětlení lze regulovat v třech krocích. V úplné tmě se tak nemusíte zcela oslepit plným výkonem diody.

Nová svítilna umí regulovat intenzitu ve třech krocích, ty jsou výrazně rozpoznatelné i na displeji

Jelikož má Desire prostředí Sense, nedostal telefon s novým systémem některé drobné grafické vychytávky, které známe z Nexus One. V zásadě to ale vůbec nevadí.

První dojmy z updatu tak jsou velmi pozitivní. Nepřináší sice žádná extrémně zásadní vylepšení, ale celkově se telefon posunul o několik krůčků dále. Pár užitečných aplikací navíc a rychlejší systém rozhodně nejsou k zahození.