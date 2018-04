HTC Desire C chce zatopit levným androidům

HTC Desire C se v nabídce zařadí pod One V, který svou výbavou spadá do střední kategorie. Design navazuje na poslední generaci telefonů a celek připomíná zmenšený top model One X.

Nejlevnější HTC bude kompaktní, zaoblený smartphone s plastovým tělem v barvách černé, červené nebo bílé. Barva krytu ale bude jediným rozdílem, uvnitř půjde o tentýž přístroj.

Telefon chce váhající uživatele získat 3,5" displejem s rozlišením HVGA a předinstalovaným androidem ve verzi Ice Cream Sandwich. Přibaleno bude také uživatelské rozhraní Sense 4, které automaticky znamená dvouletý prémiový účet Dropbox s 25GB prostorem pro uživatelská data.

Takový prostor občas přijde vhod, uvnitř jsou sice 4 GB místa, které půjdou dále rozšířit paměťovou kartou microSD. Ovšem tu si budou muset uživatelé přikoupit, v základním balení nebude.

Hnací jednotkou telefonu bude starší Snapdragon taktu 600 MHz spolu s 512MB operační paměti. Desire C podporuje GSM i UMTS sítě včetně rychlých datových přenosů HSPA. Zastoupeno je i wi-fi a Bluetooth, později bude v prodeji verze s podporou NFC, která v pase přibere tři desetiny milimetru.

Důležité okamžiky zachytí pětimegový fotoaparát, který zvládne i VGA video, dioda k nasvětlení scény se bohužel "nekoná". Kvalitní poslech hudby by měla zaručit funkce Beats Audio, po připojení stejnojmenných sluchátek bude možný i poslech FM rádia.

Připomeňme, že první zástupce řady Desire byl v roce 2010 špičkou nabídky, výbava totiž byla až na naroubované Sense stejná jako v případě Nexusu One, prvního referenčního Google mobilu.

Následující rok zamířil Desire S do střední třídy. Desire C se od poloviny června s cenovkou 4 499 Kč popere mezi levnými androidy. Jednoduché to ale mít nebude, v tomto segmentu má totiž velmi dobře našlápnuto čínský Huawei, který za nižší cenu nabízí o třídu lépe vybavený přístroj.