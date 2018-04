Bude to bomba od HTC? Za cenu střední třídy nabídne high-end

Pravděpodobně už v neděli v Barceloně HTC ukáže velmi zajímavý telefon. Model s kódovým označením A55 bude patřit do řady Desire, tedy mezi střední třídu. Výbava ale odpovídá top modelům. Mohl by to být hit.