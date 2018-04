HTC: 64-bit architektura pro „selfie“ smartphone. Je obří a pestrobarevný

HTC Desire 820 je jedním z prvních smartphonů s Androidem, který podporuje 64-bitovou architekturu. To díky novému osmijádrovému procesoru Qualcomm Snapdragon 615 (čtyři jádra s taktem 1,5 GHz a čtyři další s taktem 1 GHz). Ovšem boření výkonů není hlavním úkolem novinky tchajwanského výrobce.

Nový model má být cenově dostupný pro co nejširší škálu zákazníků, především pro ty mladé. Ti ocení přední fotoaparát s opravdu nadprůměrným rozlišením osm megapixelů. Ti, kteří se rádi fotí a své „selfies“ ukazují na sociálních sítích, tak mají o zábavu postaráno.

Přední fotoaparát zvládá nahrávat Full HD videa, stejně jako ten zadní s rozlišením 13 megapixelů. Ten má světelnost f/2.2 a 28 milimetrovou čočku. Vytvářet lze samozřejmě sekvence pomocí aplikace Zoe. Ta je dostupná už i pro konkurenční smartphony. Dále nechybí funkce Live Makeup, která umožní vyhladit kůži ještě před pořízením snímku a funkce Photo Booth umožňující pořídit několik snímků spojených do jedné fotografie.

Pro uložení velkého množství snímků má novinka Desire 820 vestavěnou uživatelskou paměť 16 GB, kterou lze dále rozšířit pomocí paměťových karet o dalších 128 GB. Operační paměť je 2 GB. Verzi systému Android výrobce neupřesňuje, výhody 64-bitové architektury ale ukáže až Android L. Samozřejmostí je nadstavba Sense.

Displej je obrovský s úhlopříčku 5,5 palce. Jak už to ale u levnějších současných smartphonů s rozměrnými displeji bývá, velikost úplně nekoresponduje s rozlišením. To je jen HD 1 280 x 720 obrazových bodů. Takže žádnou zázračnou kvalitu od displeje čekat nelze.

Nástupce modelu Desire 816 má ve výbavě podporu LTE sítí Cat 4 (150 Mbps/50 Mbps; FDD 1, 3, 7, 8), HSPA+ 42 Mbps, wi-fi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.0 s AptX, microUSB 2.0 nebo navigaci podporující standardy GPS a Glonass. Desire 820 používá stále rozšířenější nanoSIM karty, existovat bude i jako DualSIM.

Design telefonu navazuje na poslední počiny tchajwanského výrobce. Oproti konzervativní eleganci takového modelu One M8 ale novinka bude v prodeji v pestrobarevných provedeních krytu telefonu. Nechybí přední stereo reproduktory BoomSound umístěná v horní a dolní části čela smartphonu. Tělo je z polykarbonátu a je z jednoho kusu v takzvaném unibody designu. Podporovány budou kryty Dot View.

Vzhledem k velkému displeji není nové HTC žádný drobeček. Je větší než už tak dost velký model One M8, který má však jen pětipalcový displej. Rozměry HTC Desire 820 jsou 157,7 x 78,74 x 7,74 milimetru (One M8: 146,36 x 70,6 x 9,36 milimetru). Tělo novinky je tedy dost tenké. Hmotnost nového HTC je 155 gramů. Baterie Li-Pol má kapacitu 2 600 mAh. Ta je zabudovaná a měla by zprostředkovat výdrž až 424 hodin v sítích 3G.