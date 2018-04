Šéf HTC ukázal smartphone s výbavou high-endu a cenou střední třídy

Odborná veřejnost si může na veletrhu MWC osahat každý nový produkt. Velké značky mají na svých stáncích desítky přístrojů od každého kusu. Ale na premiéře dvou novinek HTC Desire 610 a Desire 816 se novináři vystavených mobilů nesměli ani dotknout.

Navíc na prezentaci v centru Barcelony, kterou vedl šéf a spoluzakladatel firmy Peter Chou, byl prezentován jen vyšší model Desire 816. O druhém jsme se dozvěděli až z tiskové zprávy. Jak ve skutečnosti vypadá, netušíme.

Druhou novinku jsme viděli na vlastní oči, pár kusů vystavoval výrobce přímo na tiskové konferenci, ve dvou prosklených boxech pak na dvou exemplářích běžela grafická prezentace. Cokoliv jiného jsme nemohli ověřit ani vyzkoušet. I na vystavené makety se nesmělo ani sáhnout.

V ruce jsme ho měli, ale fotit jsme nesměli Druhý den po tiskové konferenci, přímo na stánku HTC na barcelonském výstavišti, jsme si mohli nové HTC 816 osahat, ale funkční vzorek jsme v úterý ráno fotografovat nemohli. Výrobce vzorky pro fotografování uvolnil až další den, zřejmě si leckdo stěžoval. Druhý model Desire 610 nebyl vystavený ani zde. Desire 816 je na živo pohledný mobil, dobře zpracovaný a se slušným displejem. Pokud výrobce nepřestřelí cenu, tak by to mohl být úspěšný model. Cenu nám ale nikdo neprozradil, prý ještě nebyla definitivně stanovena. V prodeji má být v Evropě od dubna.

Oba modely patří do střední třídy, což ukazuje i jejich zařazení do řady Desire. Podle slov šéfa značky se firma teď více zaměří právě na tento segment trhu. Desire 816 má podle něj funkce a design top modelů, ale cenově bude mnohem níž. Kolik přesně by telefon měl stát, ale Peter Chou neprozradil, dostupný bude od dubna. Náš odhad je suma do 10 000 korun. Což je na takto vybavený mobil slušná částka. Levnější a neukázaný Desire 610 už cenu zná, má stát asi 6 700 korun.

Zjednodušeně řečeno - Desire 816 je taková levnější varianta současného nejvyššího modelu One. Má polykarbonátové tělo v různých barvách a je poměrně tenký. Tloušťka 7,99 milimetru je opravdu malá, hmotnost má pak hodnotu 165 gramů. Desire 816 balancuje na hraně smartphonů a phabletů. Malý přístroj to rozhodně není, ale stále patří spíš mezi smartphony.

Velký 5,5palcový displej má HD rozlišení a celkově se telefon může pochlubit velmi slušnou výbavou. Telefon podporuje LTE, má čtyřjádrový procesor Snadragon 400 s taktem jader 1,6 GHz, operační paměť 1,5 GB a uživatelskou paměť 8 a 16 GB podle verze telefonu.

Baterie se slušnou kapacitou 2 600 mAh zajistí provoz až na tři dny, reálně očekáváme spíš dva. Multimediální výbava zahrnuje dva stereofonní reproduktory na čele přístroje a dva fotoaparáty. Zadní, tedy hlavní, má rozlišení snímače 13 Mpix, přední pak překvapivě vysoké rozlišení 5 Mpix. Podle šéfa HTC tak bude telefon ideálním nástrojem pro všechny, kteří se rádi fotografují sami. Což je v současné době velká móda, stačí se podívat po Facebooku a jiných sociálních sítích.

Levnější a hůře vybavený Desire 610 přijde na trh asi o měsíc později než lépe vybavený kolega, zhruba v druhé polovině května za již zmíněných 6 700 korun.

Desire 610 má displej s úhlopříčkou 4,7 palce a průměrným rozlišením 960 x 540 obrazových bodů. Telefon je relativně kompaktní a 144 gramů kapsu neutrhne. Ale malý mobil už to s rozměry 143 x 70 x 9,6 mm také není. V prodeji bude široká škála barevných variant.

Výbava není špatná, ale odpovídá nižší střední třídě. Čtyřjádrový Snapdragon 400 má takt jader 1,2 GHz, operační paměť je jen 1 GB a uživatelská pak jen 8 GB. Telefon ale podporuje paměťové karty. Za zmínku stojí ještě osmimegapixelový hlavní fotoaparát a obyčejný 1,3megapixelový přední foťáček.