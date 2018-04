HTC žertuje. Uvedlo smartphone za 9 000 korun, který nepodporuje LTE

Tchajwanské HTC se potýká s horšími prodejními výsledky. A novinka Desire 728G to stěží zlomí. Za průměrnou výbavu si HTC účtuje vysokou cenu. Za 8 890 korun chybí ve výbavě podstatná položka a to podpora sítí čtvrté generace LTE. To je v daném cenovém segmentu neomluvitelné.

Za podobnou cenu lze zakoupit jak výprodejové LG G3, tak nové modely jako Asus ZenFone 2 nebo Lenovo Vibe P1, které mají full HD nebo dokonce QHD displeje a mnohem lepší výbavu s LTE.

Novinka s plastovým krytem podporuje dvě SIM karty a používá osmijádrový procesor MediaTek MTK6753 s taktem 1,3 GHz. Operační paměť má kapacitu 1,5 GB, uživatelská paměť je 16 GB. Výrobce garantuje teoretickou možnost rozšířit paměť pomocí paměťových karet o 2 TB.

Velký 5,5palcový displej má jen HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát má 13megapixelové rozlišení a světelnost f/2.2 a k dispozici je LED blesk. Přední snímač vyhoví příznivcům autoportrétů díky svému pětimegapixelovému rozlišení.

Ve výbavě dále najdeme wi-fi 802.11 b/g/n nebo Bluetooth 4.1. Samozřejmostí je GPS/Glonass navigace. Baterie má kapacitu 2 800 mAh. Nové HTC vyhoví zájemcům o kvalitní poslech hudby. Ve výbavě je podpora technologie Dolby Audio a na čele telefonu se nachází dva stereo reproduktory BoomSound.

Rozměry nového HTC Desire 728G jsou 157,9 x 77,8 x 7,87 milimetru. Hmotnost nového smartphonu z Tchajwanu je 153 gramů.