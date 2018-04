Desire 510 je první 64bitové HTC, ale trhače benchmarků nečekejte

HTC představuje zatím poslední přírůstek do řady Desire. Novinka s označením 510 míří do nižší střední třídy navzdory tomu, že ji pohání Snapdragon s podporou 64bitových instrukcí. Parametry displeje, fotoaparátu i velikost operační paměti telefon jasně řadí do nižší cenové kategorie.