HTC chystá v Česku velký útok

Na různých světových trzích konsoliduje HTC postupně svoje síly. Přestává prodávat svoje produkty OEM výrobcům a začíná postupně budovat svou značku. Tak se například již v budoucnu nesetkáme s přístroji HTC prodávanými pod značkou Qtek.

Velkou část prodejů přístrojů HTC mají na svědomí samotní mobilní operátoři. Ti také velmi často nabízejí produkty tohoto výrobce pod svou vlastní značkou. Ale i někteří operátoři začínají měnit názor. Třeba u nás Vodafone nabízí model TyTN pod svým označením 1605, ale modely P3300 a S710 jsou v prodeji již se značkou HTC. Pro pečlivého pozorovatele jde o první náznak nadcházejících změn.

HTC totiž hodlá v České republice změnit přístup k distribuci. V Evropě sice produkty HTC prodávají společnosti Brightpoint a Dangaard, které se nedávno spojily, jenže ty se soustředily především na velké dodávky a HTC tak nebylo tolik vidět na volném trhu. Navíc podpora distributorů trochu vázla, ti si například museli sami vyrábět české manuály. To se má od nynějška změnit.

HTC se totiž rozhodlo, že na některých trzích zkusí prorazit s novým distributorem, který se bude více věnovat právě lokálnímu trhu. První takový krok se rozhodla společnost učinit v naší zemi. K tomuto účelu si vybrala firmu TCCM, za kterou stojí Kamil Vacek. Ten opětovně přivedl se společností Kiboon na náš trh mobily značky Samsung. Ty dnes prodává již samotný výrobce, ale první kroky provedla právě společnost Kiboon.

Tým společnosti TCCM nebude mít na starosti distribuci chytrých mobilů HTC jen na našem trhu, ale od příštího roku i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Oficiální vstup na trh bude oznámen příští týden v úterý, ale TCCM svou roli začíná plnit již teď. Společnost bude jakýmsi hlavním distributorem, nepůjde tedy o klasické oficiální zastoupení HTC. TCCM bude dále produkty tchajwanské firmy prodávat jednotlivým distributorům a také operátorům – s Vodafone a O2 již má smlouvy, u Vodafone dokonce již začaly dodávky. T-Mobile je trochu jiná kategorie, ten nakupuje produkty centrálně, takže se nadále budeme setkávat se značkou MDA.

Pro českého zákazníka z toho plyne několik výhod. Prodávaná zařízení budou mít již manuál, veškerou dokumentaci i balení kompletně v češtině, většina přístrojů bude mít lokalizace přímo z výroby, jen modely prodávané v menších sériích budou mít lokalizaci od externích dodavatelů. Firma se chce více soustředit na prodej na volném trhu a tento prodej podpořit.

Samotné HTC se chce z pozice výrobce chytrých zařízení trochu více dostat do pozice výrobce mobilních telefonů. Nechce, aby jeho přístroje byly chápány jako složité PDA s telefonními funkcemi, chce se více přiblížit třeba pozici symbianových Nokií a více jim konkurovat. Prvním takovým modelem má být novinka HTC Touch. „Chceme se vymanit z té naší škatulky,“ říká Vacek a dodává: „Touch je jednou z cest, chystáme na něj velkou kampaň.“

To, že se HTC chce více orientovat na běžného zákazníka, dokládá i další fakt. Mělo by dojít ke snížení koncových cen zařízení a to asi o 10 %. Navíc společnost TCCM bude mít zajištěnu i technickou podporu pro prodávané produkty. Každý bezradný zákazník by se tak měl snadno dopátrat řešení svého problému.

Uvidíme, jak se bude HTC dařit. Dočkáme se třeba „vlajkového“ obchodu, jaký HTC nedávno otevřelo na domácí tchajwanské půdě nebo jaké provozuje Nokia?