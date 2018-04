HTC chystá další dotyková monstra. Jmenují se Vigor a Holiday

Druhý jmenovaný bude nepatrně větší, alespoň tomu napovídá velikost úhlopříčky displeje, která bude kulatých 4,5". Rozlišení přitom zůstane stejné jako u současných top modelů, tedy qHD (960 x 540 bodů). Otázkou je, zda taková placka již nebude pro mnohé uživatele za hranicí použitelnosti, velké procento totiž považuje za maximum čtyřpalcový displej.

Použita bude čipová sada Qualcomm MSM8660, maximální takt každého ze dvou jader procesorů tak bude 1,2 GHz. Jsou běžné periferie jako wi-fi, Bluetoot 3.0 a GPS. Hlavní fotoaparát zachytí až 8.0Mpix snímky, snímač sekundárního pak čítá 1,3 milionu buněk. Focení za šera umožní dvojice LED.

Na fotografiích, které jsou zatím k dispozici, je Holiday zachycen s rozbitým sklem, které překrývá displej. Zajímavější je ovšem zadní strana s velkým plastickým nápisem California nad spodní hranou. HTC Holiday by měl nejprve rozšířit nabídku amerického operátora AT&T, později bude dostupný na všech světových trzích.

Předpokládané parametry modelu Vigor jsou ještě o něco zajímavější, jeho podoba ale zatím do médií neprosákla. Diagonála displeje zůstane na dnešním maximu 4,3", citelně se ale zvýší rozlišení, a to až na 720p (1 280 x 720 pix). Vigor by tak mohl být vůbec první smartphonem s takto vysokým rozlišením.

Rychlost odezvy na libovolné úkony zajistí dvojice 1,5GHz mikroprocesorů, 1 GB RAM pak znamená spoustu prostoru pro spuštěné aplikace.

Vigor by měl nabídnout 16 GB vnitřní paměť pro libovolná data, kterou by mělo jít dále rozšířit pomocí microSD karet. Připomeňme, že právě v tomto ohledu telefony HTC s Androidem na konkurenci doposud ztrácí, vestavěná paměť bývá jen velikosti 2 GB. Plnou výbavu doplní osmimegový fotoaparát a přední kamera pro videohovory (2 Mpix).

HTC Vigor a Holiday zřejmě budou prvními telefony výrobce s vylepšenými audio schopnostmi. Tchajwanská značka totiž před nedávném uzavřela strategické partnerství se společnosti Beats by Dr. Dre, což u budoucích telefonů HTC znamená ještě kvalitnější poslech hudby a rozličné audiodoplňky.