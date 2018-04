HTC čachruje s top modely, cenu novinky zcela přestřelil

Není obvyklé, aby výrobce po představení novinky předchozí model rychle stáhl z prodeje. Musí k tomu mít důvod. A ten HTC reálně má. Novinka (M9) se totiž zase tak zásadně od loňského modelu neliší. Není to špatný smartphone, to vůbec ne, je to špičkový a do detailu dotažený přístroj. Jenže oproti loňskému M8 je to spíš evoluce a doladění, než že by to byl zásadně nový model.

Budiž, to také není nic nového, mezigeneračně se top smartphony u většiny výrobců moc neodlišují a třeba Apple si zatím vždy každý druhý rok vystačil také s jen inovovaným smartphonem. Původní ale nechal v prodeji, třebaže třeba jen v základní paměťové variantě.

HTC se zjevně podobným principem inspirovalo a to jak jen inovací novinky, tak redukcí původní nabídky. Informace o tom přišla ze zastoupení HTC pro Benelux. Původní One M8 se přestane vyrábět a nahradí ho „inovovaná“ varianta s jiným procesorem a možná dalšími změnami.

Důvod je prostý, zákazníkům by HTC těžko vysvětlovalo, proč by měli brát nový model M9 za předpokládanou cenu 749 eur (asi 20 500 korun), když stále výborný model M8 se aktuálně prodává za zhruba 13 000 korun (z šedého dovozu ještě výrazně levněji). Rozdíl 7 500 korun je vzhledem k rozdílům ve výbavě neopodstatněný.

Při představení v Barceloně se nám HTC One M9 líbilo, ale s ohledem na inovace jsme očekávali cenu okolo 15 až 16 tisíc korun. Uvedená částka přes 20 000 korun je zcela mimo realitu, telefon by byl dražší než iPhone 6 a i dražší něž nový Samsung Galaxy S6, který bude startovat zhruba o 1 000 korun levněji. I tato cena je hodně vysoká (a otázkou je, zda je adekvátní), ale S6 přeci jen přidává víc inovací a má i jinou konstrukci a jiný design než předchůdce. To M9 vypadá zpředu jak M8, prakticky se liší jen v detailech.

Náhradou za M8 má být inovovaná varianta M8s, o které se dříve mluvilo jako o M8i. Nebyla ještě představená, ale indícií, že telefon HTC připravuje, je hodně. Bude o třetinu levnější než M9, měl by stát okolo 14 000 korun, tedy podobně jako současná M8.

Jenže bude mít slabší procesor Snapdragon 615 místo Snapdragonu 801 u loňského M8. Možná zde bude i jiný fotoaparát a několik dalších změn. HTC prostě muselo inovovaný model M8s nějak odlišit od novinky M9 a v podstatě snížení výkonu bylo nevyhnutelné. I to ukazuje, že inovace u M9 jsou nedostatečné a cena neadekvátní.