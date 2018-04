Google má exkluzivního výrobce smartphonů. Bude je vyrábět tři roky

Už dříve se objevily informace, že HTC letos bude vyrábět dva nové Nexusy (více zde). Podle nových zpráv ze serveru MyDrivers to ale nebude vše. HTC má od Googlu získat kontrakt, podle kterého bude výhradním výrobcem Nexusů na další tři roky.

Nová informace zapadá do už známých zpráv. Google chce mít nad Nexusy daleko větší kontrolu, podobné té, jakou má Apple nad iPhony. HTC by tedy v celém procesu byl jen „montovnou“ bez vkladu k výbavě či designu. Jeden stálý výrobce by byl pro Google vhodnější, než kdyby se výrobci každý rok „točili“, jak je tomu nyní.

Pro HTC to může být výhodný obchod. Prodeje jeho smartphonů jsou nízké, pravděpodobně to příliš nezmění ani chystaný špičkový model HTC 10 (více zde). HTC by si tak mohlo přilepšit a vykazovat daleko vyšší prodejní čísla.

Letošní Nexusy vyráběné HTC, kterých se dočkáme na podzim, by měly mít pětipalcové, respektive 5,5palcové displeje. Inovací má být technologie podobná funkci 3D Touch. Podporu pro displeje citlivých na sílu dotyku má dostat i nová verze systému Android, kterou budou právě jako první vybaveny nové Nexusy (více zde).