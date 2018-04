HTC Butterfly 3 přilétne s QHD displejem. Zastíní výbavou HTC One M9?

Vyplývá to z krátkého tweetu známého „únikáře“ na účtu upleaks. V něm uvádí, že chystaný Butterfly 3 dostane 5,2palcový panel s rozlišením QHD, tedy 1 440 × 2 560 obrazových bodů. To při přepočtu dává jemnost 564 bodů na palec. Tím by telefon pokořil i u nás prodávaný a celkově značně povedený smartphone LG G3 s 5,5palcovým zobrazovačem téhož rozlišení.

V USA je však v prodeji výborně vybavená Motorola Droid Turbo se stejnou jemností 564 PPI, Samsung Galaxy S5 LTE prodávaný v Jižní Koreji má panel dokonce ještě jemnější (QHD na 5,1 palcích znamená 577 bodů na palec).

V každém případě chystaný Butterfly 3 přiletí s displejem lepších parametrů, než jaký výrobce použil u novinky One M9 (více čtěte zde). Na barcelonském veletrhu MWC představený nástupce úspěšného modelu One M8 bude mít totiž shodný 5" Full HD panel jako předchůdce.

Z další výbavy zatím není známo nic, dá se však očekávat, že v ostatních ohledech bude třetí Butterfly kopírovat parametry One M9 v čele s výkonným Snapdragonem 810 se 3 GB operační paměti a 32, nebo 64 GB vnitřní paměti, kterou by mělo jít dále rozšířit.

Co se týká designu a zpracování, nelze ani v jednom očekávat přílišný odklon od stylu nastaveného předchozími dvěma generacemi. Tělo tak bude patrně na rozdíl od kovové řady One z kvalitního plastu, plochy nad a pod displejem pak budou patřit výkonným reproduktorům BoomSound.

Otázkou zůstává dostupnost. Dosud uvedené modely Butterfly byly oficiálně k mání pouze v Asii a není příliš pravděpodobné, že HTC tuto politiku u třetí generace změní. Pokud by však telefon zavítal i do Evropy, zájemce by si jistě našel.