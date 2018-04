HTC představilo supermobil. Propagují ho „japonské školačky“ v Praze

HTC má přes nepříliš uspokojivé výsledky podivnou obchodní strategii. V Evropě mimo špičkového modelu One M8 nabízí neméně exkluzivní zmenšeninu One 2 mini. Další modely v evropské nabídce značky patří v lepším případě do střední třídy.

V Japonsku a na dalších asijských trzích přitom HTC právě představilo velmi zajímavý model Butterfly 2 (v Japonsku se pak jmenuje J Butterfly HTL23 s mírně odlišnou výbavou a je určen pro operátora KDDI). Tento model se však do Evropy pravděpodobně nepodívá. To platí o další zajímavé novince, kterou je nové provedení modelu One M8 se systémem Windows Phone určené pro trh v USA (více zde).

HTC novinku na asijských trzích propaguje na snímcích z Prahy. Takže alespoň při fotografování a natáčení reklam se telefon do Evropy podíval. Na japonském trhu telefon propaguje v Japonsku velmi populární dívčí kapela Nogizaka 46.

V reklamě bude použitý jejich poslední singl Nandome no Aozora Ka. Hlavní tváří kampaně je zpěvačka skupiny Mai Shiraishi. Skupina Nogizaka 46 už v reklamě HTC v Japonsku účinkovala před dvěma lety.

Přes absenci v Evropě by řadu evropských zákazníků mohl nový model Butterfly 2 zaujmout. Jde totiž v podstatě o letošní špičkový model One M8, ale v provedení odolném proti prachu a vodě (stupeň krytí IP55/IP57). To si vyžádalo změnu materiálu použitého na krytu.

Ten už není kovový, ale je z polykarbonátu. Kryt je opět z jednoho kusu, zpracování by tedy mělo být příkladné. Bílé provedení má navíc úpravu proti poškrábání. Jinak bude Butterfly 2 v prodeji v modrém a červeném provedení.

Nový Butterfly 2 je přibližně stejně velký jako u nás prodávaný model One M8: 145,4 × 70,2 × 9,99 milimetru oproti 146,36 × 70,6 × 9,35 milimetru. Nový „motýlek“ má hmotnost 151 gramů (japonská verze 155 gramů). Kovové HTC One M8 váží 160 gramů.

Design se oproti modelu One M8 příliš nezměnil. Opět nechybí stereo reproduktory Boomsound na čele telefonu v horní a dolní části. Z modelu One M8 pochází pětipalcový Full HD displej typu Super LCD3. Ale kontextové ovladače jsou už součástí displeje. HTC stále plýtvá místem, okolo displeje je opravdu velký rámeček.

Smartphone s Androdiem 4.4 a nadstavbou Sense 6.1 používá stejný procesor Qualcomm Snapdragon 801 ovšem s vyšším taktem 2,5 GHz svých čtyř jader. Kapacita paměti RAM je 2 GB. Vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 16, nebo 32 GB lze zvětšit až o 128 GB pomocí microSDXC paměťových karet. Japonské provedení je k dispozici pouze s uživatelskou pamětí 32 GB. I ta je rozšířitelná.

Výraznou změnou oproti modelu One M8 prošel fotoaparát. Ten má stále dvě čočky pro možnost dodatečné úpravy už pořízeních snímků pomocí funkce U Focus. Fotoaparát už není typu UltraPixel s rozlišením čtyři megapixely, ale má běžný 13Mpix snímač. Jeho světelnost je f/2.0 a dokáže nahrávat Full HD videa.

Přední fotoaparát s rozlišením pět megapixelů potom vyhoví fanouškům autoportrétů. Ty jsou zejména v Asii velmi populární. I přední snímač dokáže pořizovat Full HD videa a nechybí mu podpora technologie HDR.

Pro co nejkvalitnější zvuk je telefon vybaven technologií LiveStage, vyvinutou ve spolupráci se společností Harman. V Japonsku jsou navíc spolu s telefonem dodávána sluchátka JBL.

Další výbava zahrnuje GPS/Glonass navigaci, NFC, Bluetooth 4.0 s atpX, microUSB 2.0 a infračervený port určený pro ovládání domácí elektroniky. K dispozici je barometr.

Telefon podporuje sítě čtvrté generace LTE FDD a to i u nás používaná pásma 3 a 8 (japonské provedení pouze 8). Nechybí podpora HSPA+ 42 Mbps (japonská verze jen 14,4 Mbps). Nové HTC používá nanoSIM kartu. Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/c/ac dual band.

Nový „motýlek“ má vestavěnou Li-polymerovou baterii s kapacitou 2 700 mAh (model One M8 má baterii s kapacitou 2 600 mAh). Běžné a japonské provedení se liší udávanou výdrží. U běžného Butterfly 2 výrobce uvádí výdrž na příjmu až 643 hodin v 3G sítích. Japonské provedení by potom podle výrobce mělo vydržet v pohotovostním stavu ve 3G sítích 559 hodin. Pro doplnění uvádíme výrobcem deklarovanou výdrž modelu One M8 v 3G sítích: 496 hodin.