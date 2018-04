HTC snižuje výrobu One M9. Příčin neúspěchu může být několik

Důvody slabších prodejů mohou být různé. Nejčastěji se mluví o velmi malých designových změnách oproti předchozí generaci One M8. Někteří mohou být také zklamaní absenci displeje s ultravysokým rozlišením QHD, které rivalům od Samsungu nebo LG nechybí. Dalo by se totiž říci, že všechny tři dosud uvedené generace modelu One měly parametricky téměř shodné panely.

První verze z roku 2013 měla díky menší úhlopříčce (4,7 palce) a stejnému rozlišení Full HD (1 080 × 1 920 obrazových bodů) dokonce vyšší jemnost (468 PPI), než na jakou s pětipalcovými obrazovkami dosáhli její nástupci (440 bodů na palec).

Možné příčiny neúspěchu: Snapdragon a konkurence z Číny

Analytik společnosti Yuanta Securities Investment Consulting Co., který si nepřál být jmenován, v komentáři nad meziročním 38% poklesem příjmů společnosti HTC za měsíc duben uvedl, že důvodem nižšího odbytu může být problém s přehříváním u One M9 použitého čipsetu Snapdragon 810 od Qualcommu.

Nedostatečně rychlý odvod tepla při náročnějších výpočtech byl důvodem, proč se Samsung rozhodl u série Galaxy S6 tuto čipovou sadu nepoužít. Ačkoli LG jej u druhé generace ohebného modelu G Flex rovněž nasadilo, jelikož žádné problémy s přehříváním technici při testování nezjistili (podrobněji zde), jistá hořká pachuť okolo aktuálně nejvýkonnějšího čipsetu od Qualcommu přece jen zůstala.

Ať je důvod vlažného zájmu o špičkové HTC jakýkoli, čísla mluví jasně. Kromě téměř 40% poklesu příjmů v dubnu byl přítok financí do firemní kasy slabší i v březnu, a to rovnou o třetinu. Přitom první měsíce po uvedení top modelu bývají pro HTC úspěšným obdobím.

One M9 bylo uvedeno 10. dubna a přesto byl letošní duben pro tchajwanského výrobce ekonomicky nejhorším za posledních šest let. Nepříznivé zprávy se promítly i do kondice HTC na burze cenných papírů, když 20. května spadla cena akcie na desetileté minimum.

Důkazem, že mise One M9 dosud není příliš uspokojivá, je také absence tiskové zprávy o dosažení mety mnoha milionů prodaných kusů, která úspěšné prodeje klíčových modelů většinou provází.

HTC stejně jako jiné tradiční značky letos více něž kdy jindy musí čelit sílící čínské konkurenci. Xiaomi, Huawei, Meizu nebo Lenovo už dnes dokážou nabídnout výborně vybavená i dílenský poctivě zpracovaná zařízení s přijatelnější cenovkou.

Galaxy S6 je sice ještě dražší než HTC One M9, nicméně nabízí mezigeneračně spoustu vylepšení v čele s extravýkonným čipem Exynos, jemným QHD panelem a precizně zpracovaným šasi z kovu a skla.

Během uvedení zvětšeného One M9+ s 5,2palcovým QHD displejem prezident HTC Jack Tong proklamoval, že zmenšené smartphony jsou přežitek a signalizoval tak brzký odklon HTC od kompaktních smartphonů. Zmenšené verze třetího One s dovětkem mini se tak zřejmě již nedočkáme. Podle Tonga si totiž uživatelé oblíbili smartphony s displejem velikosti 5" a více. Mluvčí HTC však informaci o pohřbení „kapesních“ smartphonů popřel (více se dočtete zde).