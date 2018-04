HTC asi změní dodavatele displejů. Místo Samsungu má přijít Sony

HTC Desire, Nexus One, Legend nebo Incredible. Všechna tato androidí zařízení vyžívají AMOLED displeje korejského výrobce. Divize Samsung Mobile Display přitom trhu s AMOLED displeji zcela dominuje a v současnosti ovládá 98 procent trhu.

V poslední době však dochází k výpadkům dodávky nových panelů pro HTC v Koreji, kde chce tamní operátor KT v příštím měsíci zahájit prodej nových androidů. A právě to je prý důvod, proč se firma poohlíží jinde. Samsung prý nezvládá uspokojit její poptávku po AMOLED displejích.

Novým dvorním dodavatelem displejů se tak má stát Sony s jejich Super TFT LCD (Sony S LCD). S těmi by se uživatelé měli setkat nejen u chystaných modelů, ale i u přístrojů současné generace.

Sony Super LCD totiž dostanou do vínku i kusy Incredible a Desire z chystané červencové výroby, stejnou strategii bude výrobce patrně aplikovat i na Nexus One. Přístroje současné generace osazené novými displeji by pak měly být k dostání celosvětově.

Současné výrobní kapacity AMOLED neuspokojí poptávku

Výrobní kapacita Samsung Mobile Display je 35 milionů kusů panelů ročně, přitom se předpokládá, že jen novinka Galaxy S spolkne v druhé polovině roku 10 až 15 milionů kusů z celé roční produkce. Prioritou Samsungu je pochopitelně zabezpečit panely pro svá mobilní zařízení a ostatní odběratelé jdou v tomto ohledu stranou.

Mluvčí divize uvedl, že linky produkující AMOLED panely běží naplno a navýšení výroby by tak bylo možné leda spuštěním dalších linek v nových prostorech. Jejich dostavba je ale naplánovaná na červenec příštího roku; společnost na novou výrobní halu uvolní asi dvě miliardy dolarů. Vynaložené investice by se ale pravděpodobně rychle vracely, jelikož pak bude z linek vycházet až 30 milionů kusů displejů měsíčně.

Je tedy jasné, že Samsung záhy nebude mít problém uspokojit poptávky všech svých odběratelů. Nákup panelů od Sony by tak mohl být pro HTC jen sezonní záležitostí; resp. se Sony nemusí stát jediným dodavatelem HTC. Důležitým argumentem samozřejmě bude i cena S LCD v porovnání se současnými AMOLED/Super AMOLED displeji. Vyjádření šéfa společnosti Petera Choue ve věci změny dodavatele displejů se prozatím nepodařilo získat.

Doplněno: Podle agentury AMI Communications, která nyní společnost HTC prezentuje na českém trhu, čelí výrobce skutečně nebývalé poptávce po telefonech s 3,7" AMOLED panely (Desire, Nexus One, Incredible) a proto byl nucen vyhledat dalšího dodavatele. Nové S LCD panely od Sony se tedy v uvedených telefonech skutečně objeví; kusy s novými displeji budou k dispozici ještě v průběhu léta.

Agentura zároveň uvedla, že v subjektivních testech nebyla drtivá většina uživatelů schopna rozeznat rozdíl mezi S LCD a AMOLED displejem.

Sony S LCD budí rozporuplné pocity

Nedostatek AMOLED displejů způsobil u operátora KT zpoždění startu prodeje telefonu Nexus One o celý měsíc. Na pulty obchodů se tak dostane zhruba ve stejnou dobu jako nový iPhone.

Klíčový rival SK Telecom přitom už nějakou dobu prodává HTC Desire coby dvojče Nexusu One a v nejbližších dnech do nabídky zařadí i Samsung Galaxy S. KT má sice na korejském trhu výhodu v podobě exkluzivního práva k prodeji iPhonů, přesto panují obavy, že výměna AMOLED panelů za Sony S LCD právě u Nexusu One bude u potenciálních zákazníků vnímána jako krok zpět.

AMOLED oproti běžným LCD TFT panelům boduje vyšším kontrastem, nižší tloušťkou a ke svému provozu potřebuje méně elektrické energie. Mluvčí K Telecom ale technologii S LCD obhajuje slovy, že je ještě úspornější než AMOLED, nabízí ale nižší kontrast. Další výhodou má být podstatně lepší čitelnost informací z displeje na slunci a také možnost použít vyšších rozlišení.