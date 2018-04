HTC připravuje pětipalcový smartphone ve stylu One s chudší výbavou

Prozatím není jasné, jak se nové HTC bude jmenovat. Pravděpodobně nebude patřit do řady One, ale spíše do řady Desire. Design je ovšem převzatý právě ze špičkového modelu One (recenze zde). Nechybí ani dva reproduktory BoomSound umístěné v horní a dolní části čela telefonu.

Displej nového modelu je dokonce větší než u modelu One s 4,7palcovým Full HD displejem. Novinka má pětipalcový TFT displej, ovšem pouze s HD rozlišením 1 280 × 720 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát není typu UltraPixel, ale je osmimegapixelový (1 080p videonahrávky). Přední má potom dvoumegapixelové rozlišení.

Podle Čínského telekomunikačního úřadu používá zatím tajný smartphone od HTC android ve verzi 4.1.2. Čtyřjádrový procesor má takt 1,2 GHz a paměť RAM má kapacitu 1 GB. Kapacita uživatelské paměti není známá, paměťové karty jsou podporovány.

Telefon má rozměry 145,5 × 72 × 10,3 milimetru. Je tak o poznání větší než model One, který má rozměry 137,4 × 68,2 × 9,4 milimetru. Hmotnost připravované novinky je 145 gramů. Smartphone bude v prodeji v černo-hnědém provedení a v bílé a stříbrné verzi.

Nové HTC se od modelu One bude lišit i použitými materiály. Přední část telefonu by měla být kovová, záda jsou ale pravděpodobně z plastu. HTC 7060 tak má být levnější doplněním vrcholné řady modelů One. Otázkou prozatím zůstává, zda tchajwanský výrobce tento model nabídne i na evropských trzích.