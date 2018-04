Vyrobili téměř dokonalý mobil, teď ho jen prodat. Recenze HTC 10

Samozřejmě, že ve výbavě HTC 10 přeci jen nějaké drobnosti chybějí. Nemá například bezdrátové dobíjení a telefonu chybí pořádná certifikace voděodolnosti. Jenže to je vše, co si dovedeme vymyslet. Jinak má HTC 10 všechny prvky výbavy moderních špičkových smartphonů a navíc přidává ještě pár drobností. Je třeba libo stabilizaci čelního fotoaparátu? USB-C konektor? Nebo volitelné opravdu kreativní uživatelské prostředí? HTC 10 toto vše má, zatímco soupeři takové drobnosti dohromady nedají.

Desítka od HTC se také hodně změnila oproti předchozímu modelu One M9, který byl vlastně jen takovým evolučním vylepšením One M8. Ani desítka nepředstavuje revoluci, ale na druhou stranu je lepší snad v každém drobném detailu. V některých ohledech přitom velmi výrazně. Po trochu zvláštní odmlce tak má HTC opravdu plnohodnotného soupeře pro ty nejlepší smartphony současnosti a v některých ohledech znovu udává krok. To je skvělá zpráva.

Jaké tedy HTC 10 je?

Jedním slovem výborné. Je to smartphone, který staví na tradičních silných atributech značky jako špičkové zpracování nebo výborně odladěný systém s tím, že přidává i v oblastech, kde HTC trochu zaostávalo. Jsou tu tedy opravdu všechny špičkové prvky – displej s rozlišením QHD (1 440 x 2 560 pixelů), konečně opravdu špičkový fotoaparát, zmíněný USB-C konektor, baterie s velkou kapacitou, Hi-Res audio, slot na microSD karty a další vymoženosti.

Není přerostlé?

Ne, není. HTC u posledních modelů docela plýtvalo místem a ačkoli ani desítka není zrovna drobeček, už tolik neplýtvá a celkově působí kompaktnějším dojmem. Nenechte se mýlit, v půdorysných rozměrech HTC 10 dokonce oproti předchůdci nějaký ten milimetr nabralo, ale to je vykoupeno nárůstem úhlopříčky displeje na 5,2 palce. Rozměry telefonu jsou 145,9 x 71,9 x 9 mm a hmotnost 161 gram. Do dlaně padne telefon díky zaoblení zad a zkosení překvapivě dobře.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborné zpracování

špičkový výkon

vyladěný systém

špičková výbava

vyspělý fotoaparát

Proč nekoupit? vysoká cena

prostředí Sense plýtvá místem Kdy? Brzy v prodeji Za kolik? cca 21 000 Kč

Pod displejem umístěné home tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů tu již není osamoceno, vedle něj se nachází senzorová tlačítka pro pohyb zpět a multitaskingu.

HTC se tak vrací k uspořádání, které před lety opustilo, což znamená více místa na displeji. V některých případech je efektivní nárůst úhlopříčky oproti předchůdci ještě větší než ony dvě desetiny palce. Jen je velká škoda, že HTC nadále trochu plýtvá místem na displeji. I na téhle velké úhlopříčce lze mít na domovské obrazovce mřížku maximálně 4 x 4 ikon, v menu s aplikacemi (kterým se listuje nahoru a dolů) pak čtyři sloupce v pěti řádcích. Na dané úhlopříčce přitom bez problému u soupeřů funguje i uspořádání 5 x 5. Tohle však může HTC snadno napravit softwarovým updatem.

Jaký je software, co HTC změnilo?

Operačním systémem je tu samozřejmě Android ve verzi 6 Marsmallow a HTC opět zase o něco více zapracovalo na jeho odladění. To mimochodem spočívá i v tom, aby se softwarová výbava telefonu zbytečně nedublovala s tou, kterou standardně dodává Google. Ačkoli je tedy uživatelské prostředí změněno, HTC Sense je hodně odlehčené a uživatele zbytečně neotravuje. Výrobce například vyházel aplikace třetích stran jako prohlížeč, kalendář, office aplikace nebo třeba vlastní fotogalerii. Namísto nich jsou tu standardní Chrome, sada Google Docs nebo Google Photos.

Samozřejmě některé aplikace u čisté podoby nezůstaly, jde o ty, které buď tvoří design uživatelského prostředí Sense (číselník, zprávy nebo budíky), nebo o ty, které přidávají nějaké funkce (Videoeditor Zoe, světlo a podobně).

Celkově je uživatelské prostředí hezky uklizené a výborně vyladěné, nikde se nic neseká a nezaškobrtává, však také Snapdragon 820 a 4 GB RAM k tomu dávají veškeré předpoklady. HTC také změnilo svou speciální stránku BlinkFeed, která může tvořit jednu z úvodních obrazovek. Zásobu novinek sem dodává aplikace News Republic nikoli HTC samo, ale jím dříve dodávaný obsah z partnerských webů tu najdeme také. Plus se sem dají nacpat výstupy ze sociálních sítí, ale například Facebook se nám přidat nepodařilo (funguje Twitter, Linkedin a Google+, oproti předchozím verzím chybí i integrace Instagramu).

HTC připravilo i několik dalších cest, jak si telefon přizpůsobit svým potřebám. Jednou z nich jsou detailní možnosti nastavení chování aplikací skrze aplikaci HTC Boost+. Hry (ale i aplikace) lze například zařadit do speciálního seznamu, pak se budou spouštět jen ve Full HD rozlišení a nikoli QHD, což má šetřit baterii. Lze tu čistit paměť a uzamknout přístup k některým aplikacím speciálním heslem.

Specialitou je uživatelské prostředí HTC Freestyle, které může nahradit klasické Sense. V tom případě jsou tu k dispozici jakési hravé scénáře s objekty, kterým lze přiřadit zkratku ke kterékoli aplikaci. Objekty lze libovolně posouvat po obrazovce. Je to efektní, ale asi ne moc praktické. Na druhou stranu, kdo si s tímto prostředím vyhraje a nastaví si jej k obrazu svému, může si být jist, že se nikdo jiný v jeho telefonu nevyzná.

A co říkáte na zpracování?

To je, jak je pro HTC typické, opravdu špičkové. Hliníkové tělo tu perfektně lícuje s pásky pro prostup signálu, byť při přejetí nehtem je spoj přeci jen cítit, zatímco u předchůdce nebo modelů M8 a M7 je přechod naprosto hladký. Tělo je naprosto pevné a nikde nic neskřípe. Tlačítka na boku mají perfektně precizní chod, vypínací lze nahmatat snadno poslepu i díky odlišnému povrchu.

Design telefonu se změnil oproti předchozí generaci výrazněji než dříve, je to jakýsi mix návratu k původnímu modelu One M7 a zcela nových rysů. Design je jednoduchý a nepřipouští žádné komplikace, efektním prvkem je zkosení mezi boky a zadní plochou telefonu. Tohle zkosení je broušeno jinak než zbytek těla, dává tak jiné odlesky než ostatní materiál. Design je originální, na druhou stranu HTC 10 tolik nevystupuje z řady jako One M9.

Telefon by měl být (alespoň z počátku) dostupný ve dvou barevných provedeních – stříbrné Glacial silver a tmavé Carbon grey. Nám se líbí více tmavá verze, díky tmavé přední části telefon působí jako jednolitý celek. Jenže jak jsme si bohužel v praxi nechtěně ověřili, stříbrná varianta bude přeci jen praktičtější. Při nechtěném pádu černé verze na zem totiž telefon přišel ke šrámům, které pod onou černou povrchovou úpravou odhalily světlý hliník. U světlé verze tak nebudou šrámy tolik vidět.

Tato nehoda nám připomněla, jak vhodné je mít telefon v pouzdru. HTC tu tentokrát vyměnilo vtipné a originální pouzdro Dot View za nové řešení, kterému říká Ice View a jde o kryt s průsvitnou čelní stranou, skrz kterou prosvítá nová grafika.

Jaký je ten slibovaný skvělý fotoaparát?

HTC zapracovalo na kvalitě foťáku už u loňského dostupnějšího modelu A9 a model 10 by měl znamenat ještě větší posun vpřed. Pravdou je, že kvalita se opravdu zvýšila, ale nadšení musíme přeci jen trochu zkrotit. Snímky jsou parádní, ale dovolíme si tvrdit, že byť podle testů DXO Mark se má HTC 10 rovnat Samsungu Galaxy S7, v praxi za ním trochu zaostává.

Problémy tu vidíme dva – snímky mají typickou HTC potíž, tedy lehký závoj. Druhou „vadou“ je barevná teplota pořízených snímků, HTC je posouvá hodně k teplým tónům. Jak jsme však zjistili v průběhu testu, barevnost je potíž plně automatického režimu. Pokud je fotoaparát přepnut do režimu Pro umožňujícího ruční nastavení jednotlivých parametrů, tak se teplý nádech zmírní či dokonce zmizí. A to i v případě, že jsou všechny volby nastaveny na „Auto“. Takže je podle nás lepší fotit v tomto režimu. I v něm však zůstává dříve zmíněný závoj.

Snímky za horšího světla jsou také trochu více zašuměné než u samsungu, ale šum není kdovíjak rušivý. Fotoaparát naopak vyniká skvělým dynamický rozsahem a zvládá fotit i ve velmi nepříznivých podmínkách, byť automatika nenastaví ve tmě tak dlouhý čas, jaký si dovolí největší soupeř. Stačí však vzít věci do rukou manuálním nastavením a výsledné snímky jsou výborné.

Na okrajích fotografií je však patrná trochu horší ostrost než ve středu. Snímky mají rozlišení 12 megapixelů a při zmenšení na sociální sítě se neostrost snadno ztratí. V manuálním režimu lze fotky pořizovat i ve formátu RAW.

Fotografie pořízené v automatickém režimu

HTC také zapracovalo na samotném ovládání fotoaparátu. Bylo zjednodušeno, ne však na úkor funkcí. Režimy se teď přepínají v liště, která se (viditelně) schovává za levým okrajem, v manuálním režimu jsou pak ovládací prvky dole. Vše je přehledné a rychlé. Za pozornost tu stojí i čelní fotoaparát, který má rozlišení 5 MPix a stejnou světelnost jako hlavní foťák, tedy f/1.8. A co víc, má i automatické ostření a dokonce stabilizaci obrazu, což je hodně neobvyklá výbava. K dokonalosti tak chybí jen čelní blesk, přístroj jej však dovede částečně nahradit prudkým rozsvícením displeje při pořízení snímku. Výsledky jsou pro selfie-maniaky téměř dokonalé, lepší čelní foťák budeme hledat jen velmi těžko.

Fotografie pořízené v manuálním režimu, ale s automatickým nastavením parametrů

A pozastavíme se tentokrát ještě u jedné kapitoly, kterou je nahrávání videa. Rozlišení 4K je tu samozřejmost a kvalita videa je výborná, co je však ještě zajímavější, je zvukový záznam. HTC 10 je po dlouhé době smartphone, který dovede zaznamenávat dobře zvuk i ve velmi hlasitém prostředí. I záznam z hlasitého koncertu je tak výborně použitelný a „nechrastí“. Celkově hodnotíme schopnosti foťáku výborně, ale počkáme si ještě na aktualizace, které HTC chystá a pak desítku porovnáme s největšími soupeři.

Co ještě bychom měli vědět?

Je tu ještě spousta drobností. Konektor USB-C jsme zmiňovali, ten znamená dobré předpoklady pro budoucnost, ale ztížené hledání nabíječky v současnosti. Chce to nakoupit redukce. Přes konektor se smartphone dovede rychle nabíjet, baterie s kapacitou 3 000 mAh se dovede nabít na 50 % za pouhých 30 minut. Funguje to. Baterie má navíc velmi dobrou výdrž. Ani při velmi perném provozu jsme za den HTC 10 nevybili, většinou jsme končili někde na stavu okolo 30 %, někdy i více. Při trochu menší zátěži zvládne HTC 10 dva dny na jedno nabití.

Kvalitní zvukový výstup v rámci hi-res audio jsme zmiňovali, absence Boom Sound stereo reproduktorů na čele nám tu naopak vůbec nechybí. Displej je jemný a má výborné barevné podání, na druhou stranu na AMOLED panely přeci jen ztrácí svým kontrastem a podáním černé barvy. Zato má S-LCD panel věrnější bílou. Paměťová karta vložená do telefonu může být na rozdíl od Samsungu Galaxy S7 připojena k vnitřní paměti.

Mám si ho pořídit?

Ačkoli konkurence v poslední době mezi smartphony výrazně sílí, HTC 10 je zatím asi nejvážnějším soupeřem Samsungu Galaxy S7, potažmo varianty edge. Zaujme hliníkovým tělem, odladěným systémem a místy funkcemi bližšími čistému Androidu. LG G5 se u nás zatím neprodává, raketově rostoucí Huawei v podstatě přímého soupeře pro HTC 10 nemá, model P9 má nižší rozlišení displeje i menší výkon, chybí mu i pár dalších drobností. Nexus 6P od Huawei je zase výrazně větší. Zbývají tedy Sony Xperia Z5 Premium, u kterého máme více výhrad k jeho praktičnosti, nebo nové Sony Xperia X Performance s menším displejem a menším rozlišením. A pak je tu samozřejmě iPhone 6s Plus.

Cena HTC 10 nebude nízká, výrobce ji ještě přesně neoznámil, ale pohybovat se má okolo 21 000 korun. To je víc, než stojí základní Samsung Galaxy S7 (19 799 korun), ale méně než S7 edge (22 599 korun). Xperia Z5 Premium stojí 20 990 korun, iPhone 6s Plus vyjde nejméně na 24 390 korun. Mezi prémiovými telefony tedy HTC 10 není extrémně drahé, ale také to není vůbec levný smartphone. Proti Galaxy S7 to bude mít těžké, ale jinak má pole působnosti vcelku volné. Stojí spoustu peněz, ale je to skvělý smartphone.