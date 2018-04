„Desítka“ má zachránit HTC. Jak se vám líbí?

HTC už začalo na nový top model lákat. Prozatím ale není jasné, kdy tchajwanský výrobce novinku představí. Upoutávka na Twitteru i propagační video má hashtag powerof10. Nyní díky Evanu Blassovi už víme, že se nový model bude jmenovat opravdu jen HTC 10.

HTC tak opustí dlouho budovanou značku One, která velký úspěch nepřinesla. Řada One bude podle všeho žít dál, ale bude sloužit pro hůře vybavené smartphony. Naposledy HTC označení One použilo u modelů A9 a X9.

Chystané HTC 10 si ovšem dlouho před premiérou můžeme prohlédnout v celé kráse. A to opět díky „únikáři“ Evanu Blassovi. Ten už podobu novinky ukázal dříve. Navíc se objevily fotografie funkčního prototypu od dalšího „únikáře“ @OnLeaks.

Novinka navazuje na předchůdce, má ale pozměněný design. Samozřejmostí je opět kovové unibody tělo z jednoho kusu. Zezadu je patrný jinak vyprofilovaný okraj, proužky pro antény nejsou moc nápadné. Rámečky po bocích displeje jsou malé.

Pod displejem se nachází ústřední tlačítko, které bude sloužit i jako senzor otisků prstů. Podle fotografií prototypu nebudou vedle ústředního tlačítka chybět senzorové funkční klávesy. Podle @OnLeaks by mělo mít nové HTC funkci BoomSound. Z obrázků je však patrné, že o známou dvojici reproduktorů nepůjde.

Výbava novinky bude špičková, konkurovat tak bude vrcholné HTC novým Samsungům Galaxy S7/S7 edge či LG G5. Podle @OnLeaks bude mít novinka QHD displej s úhlopříčkou 5,15 palce. Fotoaparát bude, stejně jako u nového vrcholného samsungu, 12megapixelový.

Smartphone s Androidem 6 Marshmallow a nadstavbou Sense 8 bude používat výkonný čtyřjádrový procesor Snapdragon 820 od Qualcommu. Operační paměť by měla mít štědrou kapacitu 4 GB. Chybět nebude nový konektor USB Type-C.