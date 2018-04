HTC představilo „dokonalý smartphone“. Alespoň tak vypadá

HTC se v poslední době příliš nedaří. Loňský topmodel One M9 byl v podstatě propadák, protože to byl jen mírně upravený předloňský M8. A k tomu za dost vysokou cenu. Letos by to mělo být jiné. Nová desítka (už bez One v názvu) má špičkovou specifikaci a i design se změnil. Jestli k lepšímu, necháme až na živé setkání. HTC totiž novinku představilo docela skromně, jen přes krátké video. Tím se zásadně odlišuje od konkurence, která novinky představuje na velkolepých akcích.

Přestože se design od minulých modelů změnil, stále je na první pohled patrné, že je to HTC. Místo zaoblených zad má novinka ostřeji řezané hrany. Především zbroušená zadní hrana rámečku vypadá zajímavě a alespoň na obrázcích dodává telefonu luxusní nádech.

Předchozí topmodely HTC měly špičkový design i zpracování, jen se stejný styl prostě po několika letech okoukal. Nový styl by měl novince pomoci, a pokud můžeme slovům výrobce věřit a on nesešel z dříve nastolené cesty, tak bude novinka patřit mezi nejlépe zpracované přístroje na trhu. Na kvalitu materiálů a zpracování dává v tiskové zprávě HTC velký důraz a obrázky to dokazují. Třeba v podobě sluchátkového konektoru nebo bočních tlačítek včetně nového vypínacího.

Nová desítka nebude patřit mezi největší přístroje na trhu. Rozměry jsou 146 × 72 × 9 mm, což znamená, že půdorys nikterak nevybočuje z průměru, ale tloušťka je docela velká, konkurence se vejde obvykle pod 8 mm, často dokonce pod 7 mm. Má displej s úhlopříčkou 5,2 palce, což naznačuje, že později HTC představí ještě zvětšenou verzi, jak je tomu dnes zvykem. Hmotnost 166 gramů je s ohledem na velikost displeje a celého přístroje poměrně vysoká, pravděpodobně je příčinou celokovové unibody tělo.

Displej má rozlišení 2K, tedy 2 560 × 1 440 pixelů. Výrobce uvádí, že displej je o 30 procent barevnější, než tomu bylo u předchozího modelu M9, a je také o 50 procent citlivější na dotyk. Ale to budeme schopni posoudit, až když se nám přístroj dostane do ruky. Zatím jsou to spíš nicneříkající hodnoty.

Hlavním tahákem desítky jsou multimédia, především dvojice fotoaparátů. Popis obou najednou je důležitý. HTC totiž vyzdvihuje, že oba mají optickou stabilizaci, což u předního je výjimečné, a oba mají světelnost f/1.8, což jsou v kontextu konkurence špičkové hodnoty.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 12 megapixelů a je označován jako Ultrapixel 2. Jednotlivé pixely mají větší velikost, konkrétně 1,55 μm, což je na mobil špičková hodnota. Konkurenční Huawei P9 a Samsung Galaxy S7 mají pixely menší a přitom fotí skvěle, takže HTC 10 by opravdu mohlo být skvělým fotomobilem.

Hlavní fotoaparát má novou generaci laserového ostření, které funguje i při sekvenčním snímání (8 snímků za sekundu). K dispozici bude i manuální režim a možnost ukládat fotografie do nekomprimovaného formátu RAW. Zadní fotoaparát má dvoutónový LED blesk, přední využívá k záblesku displej. Přední snímač dokáže natáčet Full HD videa, zadní až 4K videa. Následně i slow motion záznamy se snímkováním 120 snímků za sekundu při HD rozlišení.

Další lahůdkou desítky je audio. Výrobce uvádí, že použil Hi-Res převodník, reproduktory Boomsound mají samostatný zesilovač pro každou membránu (zvlášť výškové a basové měniče) a třeba sluchátkový výstup má dvojnásobný výkon než obvykle. Nová a prý opět hifistická budou dodávaná sluchátka. Vedle špičkové reprodukce bude novinka umět i špičkově nahrávat. Telefon má tři mikrofony a dokáže nahrávat v Hi-Res.

O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 820, což je současná špička. Přístroj má 4 GB operační paměti a podle verze 32, nebo 64 GB uživatelské paměti. K tomu pak má i slot na paměťové karty s prakticky neomezenou velikostí.

Aktuální specifikaci potvrzuje i USB-C konektor, podporu všech běžných specifikací wi-fi, NFC, satelitní navigaci včetně čínského systému Beidou, Bluetooth 4.2 a tak dále. Telefon pracuje ve všech pásmech GSM, 3G i LTE (kategorie 9). Americká verze zvládá i sítě CDMA. SIM karta je typu nano.

Baterie má průměrnou kapacitu 3 000 mAh, ale výrobce slibuje optimalizovanou spotřebu, takže by měl telefon vydržet dva dny běžného provozu. Nabíječka zvládá rychlonabíjení, během půl hodiny se baterie nabije na 50 procent kapacity.

Výrobce slibuje i upravené a velmi rychlé uživatelské prostředí. Operační systém je samozřejmě Android 6, nadstavba HTC Sense umožňuje házet ikony aplikací kamkoliv, není nutné je rovnat do obvyklých mřížek. A otevření aplikací má být bleskové, navíc s možností jednotlivé aplikace uzamknout. Nová je i čtečka otisků prstů s rychlejším rozpoznáváním otisků a schopností se neustále učit a vylepšovat rozpoznávání.

Pokud vás zajímá cena novinky, tak nás taky. Výrobce ji totiž neuvádí. V USA ihned HTC zahájilo předobjednávky s cenou 699 dolarů. To znamená, že včetně DPH by mohla nová desítka stát 19 990 korun. S dostupností je to podobné, podle všeho by se telefon měl na trh dostat v květnu.