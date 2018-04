HSCSD a GPRS na Palm OS

Dotazy se množí, neboť někteří uživatelé PDA s Palm OS v nedávné době upgradovali svůj mobilní telefon na novější, který již podobnými vymoženostmi disponuje, a to nemluvím o tom, že v poslední době se s těmito telefony přímo roztrhl pytel. Na začátek si tedy řekneme v kostce, o co se

j

edná, resp. co jaká technologie znamená, jaké jsou přenosové rychlosti a využití, jak jinak, než u nás doma.

HSCSD

Technologie HSCSD se opírá o již stávající GSM systém, který má přenosovou rychlost 9,6 kb/s. Změnou softwaru, který má na starosti přenosové protokoly a opravu chyb, lze docílit větší přenosové rychlosti. Běžně 14,4 kb/s na jednom kanále. Přenos dat je možné konfigurovat ve směru tam i zpět, čehož lze využít např. při prohlížení internetu, kde chceme více dat stahovat než posílat. Rychlost př

e

nášených dat je konstantní a účtováno je spojení po časových intervalech (např. po minutách). U nás lze protokol nebo systém HSCSD provozovat pouze u Eurotelu, ostatní operátoři tuto technologii nepoužívají. HSCSD bylo zkoušeno s mobilním telefonem Nokia

6210. Nastavení se provede v aplikaci Prefs

(Nastavení). Zvolíme položku

Connections

, kde zadáme nové jméno, např.

Nokia 6210 HSCSD

. Způsob připojení bude

IrCOMM to Modem

(vytáčení) nastavíme na

touchtone

í ťukneme na

Details

, kde vše zůstane při starém, akorát nadefinujeme

Init string

Teď již stačí vše potvrdit

OK

. V další záložce

Network

(síť) zadáme jméno služby, svoje uživatelské jméno, heslo nemusíme vyplňovat. Volba připojení: najdeme v seznamu námi nadefinovaný Nokia 6210 HSCSD. A do políčka telefonní číslo napíšeme číslo

+420602900009

. Opět zvolíme

Details

- neoznačeno,

Primary DNS - 160.218.10.201

(hlasitost) nastavíme na. Nyna nadefinujeme následující:

GPRS

Technologie GPRS je vybudována jak u operátora, tak u uživatele na nové technologii. Ta umožní využít několik time slotů na základnové stanici, a tak přenášet n-krát 9,6 kb/s. V praxi běžně 3 až 4. Na rozdíl od technologie HSCSD se přenosová rychlost liší podle zatížení základnové stanice a místních podmínek, což v praxi znamená, že můžeme docílit rychlostí od maxima do oněch 9,6 kb/s, což je normální rychlost jednoho kanálu GSM. Díky tomu je i

zde rozdílné účtování poplatků za přenesená data. Účtuje se objem přenesených dat v kilobajtech. Tudíž technologií GPRS můžete být připojeni pořád, ale účtuje se pouze za data, která přenesete. U nás lze systém GPRS provozovat u operátorů Eurotel a Paegas, Oskar se na spuštění připravuje. GPRS bylo testováno s mobilním telefonem Motorola TimePort 260.

Nastavení se provede opět v aplikaci

Prefs

(Nastavení). Zvolíme položku

Connections

, kde zadáme nové jméno, např.

TimePort 260 GPRS

. Způsob připojení bude

IrCOMM to PC

. V další záložce

Network

(síť) zadáme jméno služby, svoje uživatelské jméno musíme nastavit, jinak nám spojení nebude fungovat, takže např. palm, heslo však vyplňovat nemusíme. Volba připojení: najdeme v seznamu námi nadefinovaný Mot

orola TimePort 260. Do Details nadefinujeme následující: Connection type - PPP, Idle TimeOut - Power Off, Query DNS

- neoznačeno,

Primary DNS - 160.218.10.201 pro Eurotel (62.141.0.1 pro Paegas)

následovně:

Send: ATZ Send CR: Send: AT+CGDCONT=1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0 Send CR: Send: AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31 Send CR: Send: ATD*99***1# Delay: 1 END:

Závěr:

. Potvrdíme. Dále je nutné nadefinovat