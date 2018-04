HryDoKapsy 8 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty



DragonBane II černobíle!

Ano, majitelé nebarevných Palmů se dočkali nyní své varianty této legendární RPG adventury od Mythological Software. Je kompatibilní s 4 i 16 odstíny šedi, takže nyní jste omezeni jen velikostí paměti, kterou tato náročná hra zabírá (asi 930kB). Hra stojí $26,95.

A kdo má tuto hru opravdu rád, ještě jedna dobrá zpráva - updatován byl i Dragon Bane II Game Editor!

The Flame of Illean

Interactive E Books Ltd. svého času zazářil svojí ságou tří případů Sherlock Holmese. Jejich interaktivní knihy od té doby prodělaly další vývoj a jejich poslední projekt má název The Flame oif Illean. Zavede nás do světa nebezpečných příšer a monster - firma uvádí, že adventura má přes 1200 stran a 130 obrázků!

Hra je k dispozici v barevné i černobílé verzi a stojí $9,99.

Je libo dvakrát hada?

Týden přál hadofilům mezi námi (čteš to, Willeme?)! První se jmenuje MS Snake a jeho novou verzi představila firma Mobile Systems. Stojí $5.

Druhy had je z dílny TB Labs a jmenuje se HotSnake. Za $9,95 si opravdu užijete!

PiFrac - 3D Tetris...

Další pokus o Tetris 3D se jmenuje PiFrac a vyvinul jej Michal Glickman. Hra za $12,95 podporuje všechny Palmy.

S Palmem 3x na golf...

...jste se vydat mohli tento týden . Poprvé s novou hrou Golf Master 3D Jeffa Evanse (komerční produkt s cenou $19,99). Podruhé s novou verzí IntelliGolf Par Edition od Karrier Communications (komerční aplikace $29,95) a potřetí s programem GolfViaGPS (verze 3.0.5, shareware $34,95) od GolfViaGPS.

Snood je tady!

Delší dobu očekávaný projekt Pocket Innovations - hra Snood byla oficiálně vydána. 5 stupňů obtížnosti i uživatelské nastavení obtížnosti, puzzle a journey režim, ukládání při ukončení hry a vypracovaná grafika - to jsou jen reklamní slogany, které musíte vyzkoušet sami.

Hra je shareware a stojí $14,95.

Máte hluboko do kapsy?

Chess Clock

Hra to není, ale má to ke hrám velmi blízko - ano, šachové hodiny a to úplně zdarma nabízí nyní OrbWorks, tvůrce PocketC.

Program je plně konfigurovatelný (až 15 uživatelských nastavení) a k přepínání času používá hardwarová tlačítka Palmu!

Ball 2

Novinka z populární stránky Naoki Ita Arkáda, ve které se snažíte sesbírat všechny diamanty pomocí míčku, jehož směr pohybu můžete ovládat.

Number Guess Game

Logická hříčka třináctiletého Marcuse Desireaua.

100 Boxes 1.2

Nová verze 1.2 puzzle Floriana Scioscia přidává především plnou barevnou podporu! Cílem hry je vyplnit všechny čtverce v poli 10x10.

Warring States 0.91

...je název tahové strategie Maxe Tilberga. Hra se odehrává v letech 464-222 před Kristem v Číně - v podtextu je boj malých států o nezávislost. Je freeware.

