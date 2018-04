HryDoKapsy 55 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Metal Corps

Pokud vám nevadí zkoušet betaverze, stáhněte si preview novinky firmy Allen Studio Metal Corps a zkuste bránit své město před nájezdy ničivých robotů! I s plazmovou puškou je to docela fuška...

MegaSuite

Pokud si chcete přes léto opravdu zahrát, můžete za zvýhodněnou cenu koupit tento balíček her firmy Megasoft2000. Všechno jsou to osvědčené tituly, nekupujete rozhodně staré vysloužilce, ani zajíce v pytli. V balíku jsou hry MiniGolf, Pharaoh a Ballistics a koupíte jej za 24,95 USD (regulérní cena všech tří her dohromady je jinak 44,85 USD).

Campo de Minas

Hledání min nemusí nutně vypadat jako rozšířený klon z Windows. Tato hra se kdysi zabydlela i na osmibitech a právě odsud pochází námět hry Campo de Minas od Slouc Software. A to nejlepší na konec - hra je zadarmo!

PilotMines

Pokud ale přece jen upřednostňujete miny v klasickém stylu, máme tu pro vás tip na tento program Thomase Pundta. To jsou miny, jak je znáte, a navíc také zadarmo.

Links

Nový golf firmy Hexacto. Vždy každá nová hra tohoto typu slibuje lepší "fotorealistickou" grafiku a animace a Hexacto je natolik zkušená firma, že by se hra měla i dobře hrát. Vyzkoušet ji ostatně můžete v demoverzi, plná verze stojí 24,95 USD.

LodeRunner PocketPC 2002

BallShooter Games vytvořili novou verzi Lode Runnera. Za 14,95 USD si můžete v této věčné arkádě zařádit až do ochrnutí prstů!