HryDoKapsy 54 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Aardwark Collection

Jsme rádi, že firma StandAlone nespí a vydala zase nové hry (snad to bude znamenat i dlouho očekávané upgrady jejich karetních her na OS5 a HiResPlus...). Její nová kolekce čtyř her Aardwark (Sliders, Foundation, Connections a Labyrinth) po 7,95 USD zaujme přemýšlivější hráče, kteří se nemohou nabažit logických her. Dohromady je můžete mít všechny čtyři za 23 USD.

Fantasy Reams2

Druhý díl své fantasy-strategie vydala firma GoTactics. Stojí 8 USD.

Sugatris

Industry Entertainment to po úspěchu své MONSTy zkouší i na poli tetrisových klonů. Její Sugatris je umíchán z osvědčeného "akčního lámohlavu" Tetris s hezkou grafikou i zvuky (podpora barvy a vyšších rozlišení je samozřejmostí). Hra stojí 4,95 USD.

BattleField

Máte rádi 2D akční tankové hry? Tato stojí 9,95 USD a vytvořili ji u Gold Relic Limited.

Dvě hry zdarma: Clumps a SameGame3

Dvě puzzle hry Clumps a SameGame3 si můžete stáhnout zcela zdarma!

IQ

Hra s jednoduchým názvem není vůbec jednoduchá, naopak - bude to velká makačka na bednu. Orca Games se činila a produkt jejího snažení je k mání za 6,99 USD...

PocketCasino

Všem příznivcům jednorukých banditů a hazardních her všech typů je určena hra AIDII Pocket Casino 2. Čeká na vás celkem šest vzrušujících her a oproti originálu vás nemohou zruinovat!

Monkey Island

Nová hra HandyMasters je taková ta pohodová gameska na dovolenou. Jen si to představte - líně se povalujete ve stínu kokosových palem na nějakém ostrově v Karibiku a jen tak ležérně paříte Monkey Island! Že nejedete do Karibiku, ale do Českého ráje? To nevadí, Tuto hru si můžete zahrát i pod Troskami! Stojí jen 5,95 USD.

Kings Crown

Hra je určena fanouškům žáru tahových strategií. V dávném středověku se snažíte o ovládnutí Anglie a získání královské koruny. Hru šíří firma BRASK software za 29,95 USD.

Super Trouper 3D akce Super Trouper patří ke stahovacím hitům posledních dnů, a pokud máte PocketPC handheld s ARM/XScale procesorem, neměla by vám chybět. Je to komerční hra CronoTechu (s demoverzí) a stojí 9,95 USD. V přípravě

Chopper Rescue

bude nová vrtulníková střílečka AIM Productions s DOST DOBROU grafikou.