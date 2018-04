HryDoKapsy 53 - váš PDA herní speciál

NES emulátor pro PalmOS 5

KALEM Soft vyvinul emulátor NES pro PalmOS 5 a přinesl majitelům těchto strojů stovky nových her (a majitelům starších palmů přidělal vrásky při jejich zvažování o upgradu...). Stojí 18 USD, podporuje VFS, lepší zvuky, konfiguraci tlačítek apod.

Aard 3D Cube Puzzles 1.0

Nejen pro ty z nás, kteří nostalgicky vzpomínáme na zašlou slávu zázračné kostky pana Rubika, je určena tato novinka AardAsNails.

Za 24,95 USD získáte mnoho variant tohoto lámohlavu, včetně jeho tvaru i počtu kostiček Tato hra by měla dlouho vydržet!

Pipe Frenzy 1.0

Čas od času dostane některý z výrobců her originální nápad napsat novou "trubkárnu". A takřka vždy je ohlas veliký - tyhle hry mají lidé rádi, a to odjakživa a bez rozdílu pohlaví i věku... Tato nová je od NewBornGames, stojí 12,95 USD a patří k těm graficky velmi povedeným.

Quest of Hero II - Auroria Expansion

Příznivci Heroes of Might and Magic se mohou radovat - Quest of Hero II Dimitrije Kornilova se stále více podobá svému velkému vzoru! Nové příšery, obrovské mapy, vylepšená grafika i příběh a HIRES - co chtít víc?

Lode Runner 1.0

Dalším vděčným tématem pro nová zpracování je klasická 2D schodišťovka Lode Runner. BallShooter ji předělal pro PocketPC handheldy, dal hře nový slušivý kabát a prodává ji za 14,95 USD. Jak toto zpracování dopadlo, to už musíte posoudit vy - hráči a zákazníci.

Trial Challenge 1.1

Nová verze motocyklových závodů, které byste měli zkusit! Vyvinuli u AIM Productions, hra stojí 19,99 USD.

Traffic 1.0

Znáte to - spěcháte domů a silnice jsou zase přecpané. Tak nanečisto si tento problém můžete nacvičit s hrou Traffic, která zazářila na downloadových serverech tento týden. Je zdarma a spáchal ji Dreamee Soft...

Horse Race 1.0

Takovéto koníky by si dali líbit i majitelé handheldů i na historicky starších platformách! 9,95 USD, výrobcem je Digital Red Software.