HryDoKapsy 52 - váš PDA herní speciál

Vaši současní hrdinové udatný Theseus a lepá Ariadne budou prchat v bludištích před zákeřným Minotaurem (proč jen on může o dvě pole a my jen o jedno??!) a po úniku z toho prvního na vás čeká 41 dalších, ještě horších...

AIM Productions není taky ve světě PDA her nějakým nováčkem, i když těch nehanbatých bychom u něj našli jen pár. Zařadí se mezi ně i Tmax.

Největší herní bombu tohoto týdne představila firma OmniG Software . Je to závod motocyklů, který pořídíte za 19,95 USD. Hra bude asi dost těžko hledat nějakou konkurenci. Výrobce prostě umí a opět nás o tom přesvědčil...

Hra stojí 14,99 USD.

Newton´s Law for Palm 1.0

Vše geniální je jednoduché. Jako tahle hra. Nebojte se, nebude vás zkoušet z vašich znalostí Newtonových zákonů, vše, co si musíte uvědomit, je přitažlivost - prostě větší tělesa přitahují ta menší.

Za 11,95 USD dostanete čtyři herní varianty a dle dvou demoverzí soudě (dvě varianty fungují jen v plné verzi) to je skvělá zábava!

Build Mars 1.0

Znáte to. Je rok 2147 a Země je v krizi. 500 miliard obyvatel (huff!) vyčerpalo přírodní zdroje a ztrácí už naději.... vlastně ne, ještě jste tu VY - zachránce světa!

Shareware NonVi Games, Inc. stojí 15 USD.

Medieval Heroes 1.5 v HiRes...

... byl dokončen a vy se můžete plně ponořit do středověké strategie zde.

Neplaťte, když nemusíte

Warring States

Tahová strategie pro PocketPC zadarmo? To má být vtip? Ne, to je realita. Potěšila nás firma Boardgame Maxe Tilberga, hra se odehrává v Číně, a to proti 4 oponentům.