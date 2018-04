HryDoKapsy 48 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Boomerang 1.0 Je to Pacman, není to Pacman? Je to a la Pacman, ale není to jen čistá chodička - máte zbraň (bumerang), a s tou se dá i ledacos zachránit... Tvůrcem je Handarea, hra stojí 9,95 USD. Absolute Impact 1.0

Konečně bychom tu měli velmi slušně vyhlížející bojovku pro PalmOS, ve které můžeme vyzkoušet celou škálu triků, chvatů, kopů a dalších prvků, a to proti virtuálnímu soupeři (počítači), či proti kamarádovi (přes IrDa). Hra má tutorial, nastavení ovládání a zahrajete si ji na handheldech od úplně černobílých až po barvu. Demo má jen tři úrovně.

Hra pochází z dílny Dignity Software a přijde vás na 19,95 USD.

X-match 1.0

Velmi interesantní deathmatch pro dva hráče na speciálním herním poli. Hraje se na tahy - když jste na tahu, můžete ujít nějakou vzdálenost, párkrát vystřelit, změnit zbraň, použít předmět apod. Pak hraje váš protivník (na tom samém PDA). Zbraní je celkem šest typů, ve hře jsou i speciální výbavy (medkit, miny, neviditelnost apod.). Neregistrovaná verze funguje s jedním omezením - nemůžete získat jinou zbraň než pistoli.

Hru vytvořil Dmitry P.Tjurev, stojí 14,99 USD.

Atomic Canon Pocket

Isotope244 Graphics připravil hru pro PocketPC. Hra má svůj "příběh" (raději bychom ale, aby někdy reálně nenastal) a docela propracovanou grafiku. Existuje ve dvou verzích - Standard a Elite -, které se liší v počtu úrovní, zbraní, počasí i kol. Standard stojí 12,95 USD a Elite 19,95 USD.

MGS SilverBall 1.0

Věčný a vděčný námět - arkanoid, jinak též zvaný breakout, či bourač cihliček. Noumena Innovations jej po chytrých telefonech nabízí i zmlsaným PocketPC pařanům. Stojí 9,95 USD.

Alien Treasure Quest 1.0

Flashovka od Afzane nás zavádí do podmořského světa, kde má váš hlavní hrdina zachránit z hloubky oceánu skrytý poklad. Různé mořské příšerky mu to ovšem nepřejí, a tak se podmořská puška má co ohánět....

Jenom pořád nevíme, kdy Afzane konečně zjistí, že Macromedia Flash Player 5.0 už je třeba taky na PalmOS Clié a dalších handheldech. :-/

Hra stojí 4,99 USD.

BugLord 1.0

Downoadovým hitem tohoto týdne v PocketPC platformě je real-time strategie z hmyzí říše BugLord, kterou jsme vám představili v HryDoKapsy 43. Připravují se i verze pro další platformy, je to komerční hra za 19,99 USD.

3D MotoRacer 1.0

Tak už i majitelé komunikátorů 92X0 a 7650 se dočkali motocyklů, které splní i ty nejnáročnější požadavky! K mání jsou za 12,95 USD u Digital Red Software.