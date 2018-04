HryDoKapsy 45 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Medieval Heroes 1.0 Excelentní strategie - hra týdne pro PalmOS, na jiném místě dnešního vydání si můžete přečíst recenzi. Ballistics for PalmOS 1.0

Novinka Megasoftu2000. Likvidujete barevné kuličky tím, že stavíte vždy tři určitým způsobem k sobě. Kuličky vystřelujete jako u pinballu - dle síly úderu spadnou na určité místo v hracím poli.

Lépe se to hraje než vysvětluje, ale jedna věc je jistá - je to velmi návyková hra a povedla se. Graficky je to dobře udělané (včetně HiResu), hra využívá navíc možností zvukově vybavených palmů a různé stupně obtížnosti umožní zahrát si začátečníkům, středně pokročilým i pro ty, kteří touží po pekelně těžkých úrovních.

Hru prodává Megasoft2000 za 14,95 USD.

JewelStack 1.0

Další variace oblíbeného skládání diamantů, tentokrát od Nipsys Technologies.

Diamantová mánie na pokračování - za 9,95 USD.

Billiard Master

Lahůdka pro příznivce billardové hry od firmy DigYs Software.

Různé herní varianty (8 koulí, 9 koulí a různé tréningové režimy), simulace rotací a falší, nápovědy, vynikající zvuk, 3 stupně obtížnosti a velmi dobře zpracovaná grafika - to vše jsou lákadla, kterém se jen těžko odolává. Uchopte tágo (pardon - stylus) a pusťte se do šťouchání!

DigYs Software nabízí plnou verzi za 19.95 USD. Vyzkoušet můžete sedmidenní trial.

BallBall 1.0

Taky milujete bourání zdí a nemůžete se těchto her nabažit? Po úspěchu PalmOS verze tohoto Breakoutu jej firma GoldRelic předělala i pro PocketPC platformu. Tato hra je dobře odzkoušená a opravdu stojí za to!

Výrobce: Gold Relic, cena je 9,99 USD (stránka hry na PocketGearu)

3D Motoracer

7650 herní pecka tohoto týdne se jmenuje 3D Motoracer a za 12,95 USD ji koupíte u Digital Red software. Jsou to 3D motocyklové závody, u kterých opravdu hrozí vykloubený palec!

MGB Silverball

Na P800 se dobré hry teprve začínají objevovat a tuto od Noumena Innovations koupíte za 9,95 USD. Prostě parádní arkanoid, co dodat? Snad jen, že vyšlo i pro další verze SymbianOS.