HryDoKapsy 4 - váš páteční herní speciál

Novinky a updaty

Runes 2.0

Logická hra až nápadně připomínající úspěšný Bejeweled. Skládáte vždy tři a více stejné kameny vedle sebe (svisle i vodorovně), které jsou odstraňovány ze hry.

Na rozdíl od Bejeweled kameny neposunujete, ale odebíráte je z banku, kterým je pravý krajní sloupec. WebVisia vydala vylepšenou verzi 2.0 a zvláštní hi-res verzi pro Clié. Hra stojí $14,95.

Pocket War 0.809

MetalShard zapracoval na nové verzi své tahové strategie.

Zdá se, že oficiální "jednička" by mohla přijít velmi brzy, a zakoupíte-li si stávající verzi za $14,99, máte upgrade na verzi 1.0 zdarma.

Strip4You 1.0

Pánové . čím to je, že tato kategorie her "pro dospělé" je tak úspěšná, no to mi tedy povězte! Takže tu máme další "svlékací" hru - tentokrát ve formě zjednodušených piškvorek (stačí poskládat 4 kameny).

Produkuje firma AIM Production, která má s těmito hrami už velké zkušenosti (StripPoker, StripBlackjack) a má i dostatečně velkou a spolehlivou zásobu krásných dívek, jejichž postupná "desvrškoizace" přispěje zaručeně k dobré hratelnosti. Hra stojí $14,99.

FIFA2002 je venku

ZIOsoftu se přeci jen podařilo vydat svůj FIFA2002 ještě před skončením fotbalového šampionátu. Spolupracovala na jeho vývoji s EASports a na výsledný produkt jsme opravdu velmi zvědaví - zejména ve srovnání s již vydaným SoccerAddictem od Hexacta! Fotbal stojí $29,95.

Pár fragmentů z této hry :

Handmark: Monopoly a Scrabble jsou Hi-Res a Bluetooth!

Majitele počítačů Clié potěšil ve středu Handmark novými verzemi populárních her Monopoly a Scrabble. Obě jsou totiž nyní Hi-Res (obě přidaly i podporu Bluetooth)

The Mark: Amsterdam

Jestli máte na svém handheldu odstřelovací hru The Mark, bude se vám učitě líbit nová mise s názvem Amsterdam. Zakoupíte za $4,95 u Flux,Co, Ltd.

Tatáž firma vydala i novou verzi 1.1 tahové strategie Blood&Ocean

Máte hluboko do kapsy?

POC98 - zastřílejte si dosyta!

K této hře není mnoho co dodávat - cílem je likvidace všech nepřátel, základní zbraní jsou rakety, občas je zde ale k nalezení něco dalšího (bomby, štíty). Podporuje i barevné Palmy. Autor - Naoki Ito.

Dva užitečné doplňky ke stolním hrám

RiskDice

Jestli hrajete stolní hru Risk, asi vám přijde vhod tato luxusní kostka s mnoha údaji od Douga Meyerse.

Dungeon Delver 1.2c

Velký pomocník při hraní D&D her! Dokáže evidovat všechny předměty, kouzla, boje a další propriety vašeho kouzelného světa. Je sice za poplatek, ten ale není ve srovnání s užitečností aplikace přehnaně vysoký ($5,50). Vyvíjí IZ software.

Sigma 1.0

Zajímavá logická hra s kostkami Juergena Bermanna. Je zdarma a detailní návod je v samotné aplikaci. Freeware.

Recon Commando 1.0

Přímočará střílečka -. Jste na neznámém území obklopen vetřelci tvaru hmyzu a obří velikosti a přežít můžete jen bezohlednou střelbou z vaší zbraně. Mad Ant Design, freeware.

Pod pokličkou

SpaceLifter

Beiks údajně pilně pracuje na nové verzi své populární hry, která prý bude mnohem dynamičtější a najdete v ní spoustu novinek, mimo jiné i editor úrovní pro Windows. Firma hledá schopné betatestery i tvůrce nových úrovní (přihlásit se můžete na spacelifter@beiks.com)

Náš URL tip

GameLoft

Herně zaměřené stránky, které se orientují na všechny mobilní platformy (včetně telefonů). Mají výraznou grafiku, což je žánrově zcela v pořádku. Server nabízí výhradně vlastní produkty.

Serveru chybí recenze her. Hry si můžete přímo nakoupit v shopu.