HryDoKapsy 38 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Laser Tank 1.1

Laser Tank není bezduchá střílečka s cílem "progranátovat se" co nejdál. V této hře dostanou velmi zabrat vaše mozkové závity- V každé úrovni musíte dostat svůj tank na políčko s vlajkou. Za tímto účelem se můžete pohybovat všemi směry a používat laserové dělo, které umí hýbat s předměty, které vám stojí v cestě. Těchto úrovní je ve hře celkem 2030, takže výživná dávka hrací doby je zajištěna - tuto hru nedohrajete za dvě odpoledne. Hra podporuje barevné i černobílé palmy, HiRes displeje i PalmOS 5.

Autorem je Vladislav Milevski, prodává ji za 14,95 USD.

Battle City 2.1

Tank to měl ve městě vždy těžké a věděli to už stratégové druhé světové války. V úzkých uličkách je tank velmi zranitelný a vystavený všem nebezpečím. A přesně do této přetěžké úlohy vás dostane hra Battle City. Stanete se řidičem tanku, a aby se vám to nepletlo, sehrajete i roli nabíještě, dělmistra i velitele. Cílem je zničit všechny nepřátele, kterých je požehnaně a kteří se snaží zničit na oplátku zase vás.

Autorem je TB Labs, hra je shareware za 12,95 USD.

IntelliChess 1.0

Nové šachy pro majitele PocketPC handheldů potěší jistě všechny příznivce šachové hry. Výrobce si na svém produktu nejvíc cení:

přehledného designu a ovládání hry

podpory několika herních databází

nastavitelné síly protivníka

možnosti ukládat a nahrávat rozehrané partie

nastavitelné časové limity u partií

různé velikosti šachovnic, skiny

a samozřejmě silného algoritmu"

Autorem aplikace je firma TB Labs, LLC, program stojí celkem příjemných 9,95 USD.

River Raider 2003

Herní klasika z doby nesmrtelných Atari arkád se jmenuje River Raider a HandyMasters k ní přidali letopočet 2003 a nabídli ji PocketPC hráčům. Podařilo se jim dáte hře nový kabát a přitom zachovat její kouzelnou atmosféru? To už budou muset posoudit samotní hráči.

River Raider je jinak střílečka se sedmi rozsáhlými úrovněmi, 3D zobrazením, doprovodnými zvuky i animacemi a přitom velmi rozumnými požadavky na vaši paměť. HandyMasters si ji cení na 9,75 USD.

MSG Kaerting 1.0

Máte rádi rychlá kola a závody všeho druhu? Tak to se můžete vyřádit s touto novinkou Noumena Productions.

Je to 19,95 USD shareware a obsahuje šest tratí, podkladovou hudbu i jednoduché ovládání.

Máte hluboko do kapsy?

FreeBlocks 0.99b

Jde o Tetris, který se z licenčních důvodů nazývá jinak, ale má na freeware produkt velmi vyspělé možnosti - je OS5 kompatibilní, podporuje HiRes i HiResPlus grafiku, skiny a je to skvělá zábava, která by vám rozhodně neměla chybět.

Hru vyvíjí a šíří firma Aylin.biz.

Napalm Racing 1.25

Vynikající 3D závodničky jsme už u nás představovali. Nová verze je OS5 kompatibilní, takže můžete vychutnat závody i na nejnovějších mašinkách.

Autorem této freewarové perly je Napalm Games.

Wei Qi (GO) Multiplayer 1.0

K flashové variantě stolní hry Go, potřebujete MacromediaFlash Player. Je to varianta určená pro víc reálných hráčů, tedy spíš náhrada "desky a kamenů" a hodí se bezvadne na nudné přednášky, či porady. :-)

Autorem je Witono Halim.

Aktuality, v přípravě

Dva emulátory pro PocketPC

Pocket Nester 0.5.3

První je emulátorem NES/Famicom a na 200 MHz XScale zařízeních běží rychlostí asi 30-50 FPS. Existuje i ve variantě pro ARM procesory. Autorem je Rick Lei.

Pocket C64

Další PocketPC emulátor ohlásili u clickgamer - tentokrát jde o emulaci dalšího legendárního osmibitu Commodore 64. Produkt se zatím testuje, ale vydán by měl být dost brzy.

Spawn

Zdá se, že ZIOsoft finišuje s další herní peckou - bude se jmenovat SPAWN a zahrajete si jen na ARM/XScale handheldech.