HryDoKapsy 37 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Insaniquarium 1.0

Dlouho očekávaný produkt Astraware je tak dobrý, že jsme již včera přinesli bezprostřední preview z demoverze. Na hlubší recenzi je ještě čas, jsme ale velmi zvědavi, jak si tato hra povede :-). MiniGolf 2.0

Významného upgrade se dočkal MiniGolf MegaSoftu2000. V nové verzi zvládá HiRes grafiku, podporuje PalmOS 5, zvuky na Clié a Tungstenu, jsou zde ovšem i nové úrovně. Megasoft2000 hro prodává za 12,95 USD. Jupiters MiniGolf

Další minigolf je pro PocketPC handheldy a je od firmy Cornerstone Animation. Za 4,95 USD koupíte netypický minigolf s netradičními soupeři, kteří vás na cestě 18 jamkami rozhodně nudit nebudou... Syntact Game Box 3.0

Tato hra láme rekordy na Games. Handango se z ničehož nic vypracovala na pozici druhé nejprodávanější hry (hned za Age of Empires). Je to kolekce populárních her pro PocketPC Blocks, Blocks2, Snake, Same, Cannons, Squash, Mahjongg a Rivers. Hry jsou chytře udělané - jednoduše a přitom ještě docela dobře, důraz je kladen na dobré ozvučení i podkladovou hudbu. Prodává finská firma Syntact, dobrou hru doplnila i dobrou cenou 4,95 USD - a herní trhák je na světě. Máte hluboko do kapsy? Phoinix 1.2 Emulátor Nintendo Gameboye. Jedná se o GPL projekt, dříve známý pod jménem PalmBoy. V nové verzi podporuje soubory na paměťové kartě. Autorem je Bodo Wenzel TroefCall 1.0 Lahůdka pro fanoušky karetních her - v této kategorii je dobrých freewarových her docela málo. Tato pochází ze Surinamu a hraje se nejvíc v zemi bývalých kolonizítorů, Holandsku. Výrobcem je Jurgen Chung, program vyžaduje prostředí SuperWaba. Aktuality, v přípravě Amiga emulátor pro PocketPC?

Na PocketGamer jsme "zaslechli" velmi povzbudivou zprávu o tom, že autor Atari ST emulátoru CastCE Schtruck se po dokončení hodlá vrhnout na přípravu podobného emulátoru ještě populárnější Amigy. Má to být už projekt komerční, ale za takový program by jistě řada z nás ráda zaplatila!

Toy Racer

UPL Soft připravuje betaverzi známé předělávky MicroMachines v názvu Toy Racer. Hra je založena na závodění miniautíček. Firma rovněž pracuje na hře Heroes of War s odkazem slavné Heroes of Might and Magic. Takže se stále těšíme.