HryDoKapsy 36 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Horse Race 1.0

Máte rádi dostihy a koníčky? Tak to se vám bude líbit hra Horse Race, kterou pro PalmOS handheldy připravila firma Abaware.

Hra za 5 USD má velikost pouhých 35 kB a je v barvě.

Xtreme Snowboarding 1.0

Sportovní hrou překvapili specialisté na RPG adventury (Kyles Quest, Solskia) a strategie (Galactic Realms) Crimson Fire. Ostatně proč ne - je zima a na snowboard můžete s touto hrou naskočit i při aktuálním nedostatku sněhu. Firma slibuje na únor upgrade hry Snowboarder X, která bude zahrnovat jízdy v časovém limitu. Zaregistrovaní uživatelé Xtreme Snowboarding by měli mít tento upgrade zdarma. Hra stojí $11.95.

MiniPolis 1.09

Konkurent hry Monopoly a jedna z jeho variant, která je ale na trhu podstatně delší dobu. Jeho výrobce jej nyní upravil pro OS5 handheldy (Tungsten T a sérii Clie NX). Icom Consulting International jej prodává za 12,95 USD. Obsahuje řadu různých "měst" a určitě stojí alespoň za vyzkoušení.

Infestation 1.0

Je to docela mizérie - byl jste vyslán do oblasti zamořené odpornými vetřelci a máte je rozbombardovat na kousky. Místo toho ale byl váš koráb sestřelen a vy jste se octli přímo uprostřed kritické oblasti. Vaše šance na přežití jsou minimální a navíc na opuštění oblasti máte jen 20 dnů, pak bude opět bombardována... K splnění mise máte celkem pět druhů zbraní (dvě ale musí být předtím odemčeny). Selanka to nebude, ale skvělá hra vás nemine.

Infestation vyvinuli u HTK Technologies a prodávají ji za 9,90 USD.

Sploit 1.3

Novinka Windsor Software je akční real-time strategie a potěší nejednoho příznivce tohoto žánru. Postavičky jsou animované, bitevní pole dostatečně velké a poplatek za plnou verzi vás finančně neodrovná. Lze ostatně vyzkoušet i hratelné demo se dvěma bitevními poli (plná verze jich obsahuje devět).

Hru pořídíte za 14,95 USD, zde je stránka s demem na Handangu

Galaforce 1.0

Hra firmy Masabi Ltd. je starou klasikou v novém kabátě utkaném z příběhu a průvodních obrázků a animací.

Hra ve stylu "Galaxians" ale na kapesní počítač určitě patří. Jen je škoda, že nelze její možnosti vyzkoušet v demoverzi. Zaplatíte $5.99.

Máte hluboko do kapsy?

c2iBubbles 0.0.6.0

Klasické Bubble vyžaduje .NET Compact Framework. Můžete měnit podkladový obrázek, obsahuje tabulku skóre, zabere jen asi 100 kB a je freeware. Výrobcem je c2i.

Aktuality, v přípravě

Odyssey Battle na chytrých mobilech!

AIM Productions předělal svůj úspěšný projekt vesmírné střílečky z PocketPC platformy na chytré telefony. K dispozici je demíčko první úrovně!

Novou herní stránku pro německé pařany...

... otevřela firma TB Labs, LLC a najdete na ní všechny populární hry firmy s německými překlady. Platí se zde v Euro a USD.

Insaniquarium!

Astraware odtajnila pár informací o svém chystaném projektu Insaniquarium. Hra by se měla dostat do prodeje v nejbližší době a autoři slibují zábavné akvárium s prvky akce i strategie. Obrázky ukazují na dost dobrou grafiku, těšit se mohou majitelé PalmOS PDA a krátce po nich i PocketPC platforma.

Hexacto chystá šachy...

... a mělo by to být něco, co ještě na PDA nebylo. Už název je ambiciózní - Kasparov Chessmate - hra bude obsahovat kompletní výuku šachů pro začátečníky i pokročilé, volbu obtížnosti i stylů protivníků, krásné 2D i 3D šachovnice atd. atd.