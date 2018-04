HryDoKapsy 34 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Geeks 1.0

Herní novinka od Big Blue Bubble. Strategická přemýšlecí hra se stylizovanou grafikou i příběhem. Vše má třikrát - najdete zde tři protivníky, tři typy hracích stolů, tři stupně obtížnosti.

Autor: BigBlueBubble, shareware

Palm Willy 1.01

2D chodička PalmWilly je hra ve stylu, který kdysi založil na ZX Spectrum tvůrce legendárního Manic Minera. Celkem 29 úrovní a 80 odlišných nepřátel čeká na pouť vašeho hrdiny. Každá úroveň má svoji charakteristickou grafiku

Autor: Ralf Brese, shareware $8

ExitNights 1.0

Prvním počinem firmy Iambic na poli PocketPC her jsou ExitNights - multiplayer karetní hra s unikátní grafikou a soundtracky. Navštivte klub Exit a pusťte se do tajuplné a neoficiální karetní hry, o které každý mluví!

Autor: Iambic, shareware $19,95

Classic Arcade Games1.0

Taky máte rádi staré arkády, protože se u nich nemusí tolik přemýšlet a o to víc času zbývá na zábavu a odreagování? Tak to se vám bude líbit nový balíček firmy Applian, která nám nabízí kolekci čtyř klasik za lidovou cenu: najdete zde Qtris (co to asi bude?), arkanoid Batty, hadovku Squirmy a zbytečný adrenalin můžete setřást v hubení hlodavců Rat Splat.

Autor: Applian, zaváděcí cena $9,95

Sea Strike 1.0

Jako suchozemský národ mají pro nás všechny námořní hry a bitvy zvláštní příchuť dálek. V Sea Strike je váš cíl jasný: zničit všechny lodě, které se zvláštní shodou okolností a ke své smůle dostaly do tábora nepřátel.

Autor: Island Labs, cena $14,95

pTennis 1.0 a Footbal 1.0

Dvě skvělé flashovky připravili u Deplastic. Zahrát si je můžete na PocketPC a Sony NX s Macromedia přehrávačem.

Autor: Deplastic, shareware $6 za každou hru

Gaya 1.0

Jestli se vám na Nokii 7650 zachtělo nějaké opravdu parádní střílečky s působivou grafikou i zvuky, zde jste na správné adrese! Řídíte boj proti odporným vetřelcům, vaše zbraně i štíty můžete během hry upgradovat, na konci každé mise čeká finální boss, prostě všechny nezbytné propriety žánru.

Autor: ChengDe HuaDe Business&Trade Co., Ltd, , shareware $19,95

Máte hluboko do kapsy?

The Prison 1.0

První skutečně dobrý PalmOS freewarový arkanoid (breakout, či bourání zdi, chcete-li). Barevná i černobílá grafika, 50 herních úrovní a podpora dalších (externích) - jejich Windows editor je přiložen.

Hra má obvyklé různé typy cihliček i padajících předmětů, které mění vlastnosti spodní pálky...

Autor: Aaron Curtis, freeware

Hortense Goes Skiing 1.0

Jednoduchá lyžařská hra, která výborně zapadá do dnešních zimních dnů. Ovládáte lyžaře a spouštíte se s ním se svahu dolů - do cesty se vám staví různé překážky, kterým se musíte vyhnout. Hra je jednoduchá, rychlá a zahrajete si ji skoro na všech palmech s OS 3.0 a vyššími.

Autor: Spillersoft, freeware

Aala 1.0

Poněkud netradičně vyhlížející breakout pro PocketPC handheldy. I zde je úkolem rozbít všechny kostičky, abyste mohli postoupit do dalšího kola. Těch je celkem 34, takže se nudit nebudete. A kdo hru dokončí a zalíbí se mu, může si vytvářet libovolné další úrovně v přiloženém desktopovém editoru úrovní.

Autor: N.I.. freeware