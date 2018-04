HryDoKapsy 32 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Dynomite a Ricochet

Zostra vstoupili do Nového roku chlapci z Astraware, kteří vrhli na zmlsaný herní trh hned dvě PalmOS novinky. Dynomite je akční puzzle. Ze svého stanoviště vrháte barevné koule (vejce) a snažíte se dosáhnout kýžených kombinací, které odstraní koule z hracího pole a zvyšují vám body. Hra má mnoho možností a variant a milovníci tohoto žánru by ji neměli přejít. Zaplatíte za ni $14,95. Ricochet je hra z jiného soudku. Všem, kdo jsou unaveni monotónními arkanoidy, a přitom mají tento žánr rádi, nabízí firma zajímavou alternativu a zpestření. Hra má futuristický vzhled 21. století, namísto pálky najdete malou kosmickou loď a víc nebudeme prozrazovat. Stojí $14,95. StoneAge

Jedním z očekávaných produktů byla tato hra od UBIsoftu. Je to 2D arkáda klasického typu (na PC třeba hra Prehistoric). Jste v době kamenné a musíte se zatraceně dobře ohánět svým kyjem, protože na vaší cestě číhají medvědi, dinosauři, mamuti a podobná havěť. Hra má skvělou grafiku (z 160x160 rozlišení dostává opravdu maximum), vyžaduje ale PalmOS 3.5, Dragonball 33 MHz, 256 barev a 620 kB volné paměti. Zaplatíte $14,95. MyBad! 1.2

Hezké zpracování hry ve stylu stolních "Člověče, nezlob se" a podobných her. Hrát můžete s přáteli i proti počítači. Ke snadnějšímu zvládnutí pravidel je tu tutorial i on-line nápověda. Autorem je Orrie Pelc a cena $6,95 vás nezruinuje. Dunes Trader 1.0

Příznivcům strategických her s prvky puzzle přichystal hned v novém roce dárek Jim DuBois. Ve futuristickém pouštním světě obchodujete s nákladem a snažíte se vydělat hromadu peněz. Barevná i černobílá verze, různé stupně obtížnosti a typy her - to vše jen v 53 kB paměti! Zaplatíte 12 - 16 USD. PalmFighter 1.0

Do časů osmibitových leteckých her typu FighterPilot (či vrtulníkové Tommahawk) vás přenese tato novinka z Ruska. Zaplatíte $14,99 (existuje ale i freewarové demo) a můžete vyrazit do vzdušných soubojů. Grafika je sice jen jednoduchá vektorová, zato se vše rychle hýbe i na málo hbitých strojích a velikost programu se počítá jen v desítkách kB. Autorem je The DeeMon. Gomoku

Klasickou stolní hru pro Nokie 7650 předělali HPCGam. Za $8,90 získáte klasiku, která neomrzí. Otella

Další klasika - tentokrát pro komunikátory Nokia 92X0. Podaří se vám obarvit víc kuliček než vašemu soupeři? Nabízí L3solutions za $9,99. NavalAttack 1.0

Klasická arkáda za rozumnou cenu - to je leckdy velmi dobrá kombinace. Naval Attack je přesně takový; vaším úkolem je "sundat" z oblohy nepřátelské letouny pomocí dvou těžkých kanónů. Bombardéry jinak neúprosně ničí vaše lodi a váš kariérní postup u protiletadlového dělostřelectva se může rozplynout. Hru připravil Soft Agency LLC a prodává ji za $6,99.

Máte hluboko do kapsy? Mr. Snoozleberg

Tuto vynikající flashovku najdete zde. Spustit ji můžete na PocketPC a Sony NX Macromedia prohlížečem a stáhnout jde třeba pomocí Flash Hunteru. Velmi povedená a rozsáhlá hra s čtyřmi epizodami a mnoha úrovněmi v každé z nich. Four mm 0.41B

Dobrá střílečka nemusí být nezbytně krvežíznivá a může se nést i v duchu sportovní střelby. Zde střílíte na žluté kachny a v časovém limitu jich musíte sestřelit požadované množství. Pozor na zelené kachny, ty jsou radioaktivní! A taky pozor na vaše displeje - tahle hra je velmi chytlavá. Autorem je Matt Snelgrove a hra je zatím jako beta ke stažení zdarma. Pocket Euchre 1.0

Karetní hru Euchre pod GPL připravil priebesoft. O hře Euchre a jejích pravidlech jste se mohli dočíst v našem karbanickém seriálu, toto je první freewarové zpracování pro PocketPC platformu. Aktuality, v přípravě

Tiger Woods - golf pro Palmy!

ZIOsoft usilovně pracuje na páté verzi svého golfu Tiger Woods PGA Tour (r) Golf. Ke stažení bude ještě v lednu.

Realm - screenshoty

Two Stunds & Co pro nás připravují novou hru s názvem Realm a podle preview to bude dost dobrá vesmírná střílečka okořeněná nákupy nových lodí i zbraní. Oficiálně by měla hra vyjít každým dnem.

Sorcery PDA finišuje!

Předělávka tahové RPG adventury Sorcery pro PocketPC handheldy finišuje a ostré verze bychom se mohli dočkat v několika týdnech. K dispozici jsou první demoverze a screenshoty.