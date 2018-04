HryDoKapsy 31 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Psych Path 1.0

Pozor, aby se z vás nestalo po hraní této hry něco, co vzdáleně připomíná její název! Vaším nevděčným úkolem je totiž svým autíčkem rozmašírovat co nejvíc človíčků zoufale se snažících přeběhnout silnici, na které řádíte. Slabším povahám doporučuji raději hru vynechat...

Autor: Handy Entertainment, shareware $9.95



Putin-Chess.com 1.0

Ještě další šachová hra pro PalmOS? Ne tak docela - zásady pro pohy b figur sice ctí šachovou hru, ale tím veškerá podobnost úplně končí. Úkolem je totiž rovnat figurky do řad a získávat tak body. Celé špikováno zajímavými obrázky. Autorem je Sumerk Bogov, registrace stojí $15. 00.

AristoWord 1.0

Máte rádi textovou hru typu Hangman ("oběšenec") a šibenice vás už začala tak trošku nudit? Máme tu pro vás velkou změnu - v této hře na vás nečeká oprátka, nýbrž pravá originální francouzská GUILLOTINA! Ostatní principy hry jsou podobné, jestli ovšem nesnášíte drastické záběry, nedoporučuji hru vůbec ani stahovat!

Autor: PocketFull, shareware $3,99

Conquer! 1.03 a PalmWars 0.95

Svého vánočního upgrade se dočkaly dvě real-time PalmOS strategie. Conquer! 1.03 nyní běží i na PalmOS5 zařízeních. Prodává jej DeLoach Software a stojí $9,99. V PalmWars zase autor na požadavky uživatelů a oddělil vojáky a farmáře, najdete zde i zbrusu novou zbraň! Tuto hru vyvíjí Frank Aalbers a plná verze stojí $5.

Rock And Gems 1.0

Hra stylu Boulder Dash obsahuje 150 úrovní - to by mělo zaručit dostatečně dlouhé hraní a dobrou zábavu. Hra má třístupňovou lupu a do další úrovně vás pustí teprve až zdoláte tu předchozí. Vyžaduje 250 kB volné paměti.

Autorem je Northstar Wireless Entertainment GbR, hra stojí $7,99

Pocket Taipan 1.06

Hra ostřílená časem je tato předělávka kdysi slavné obchodní strategie z počítačů Commodore 64 a Apple II. Přenesete se do Číny v roce 1800 (přesněji řešeno do královské kolonie Hong Kong) a vaším cílem je vydělat co nejvíc peněz obchodováním - pozor ale na piráty a lupiče, moře se jimi jen hemží, o ničivé bouře tu ale taky není nouze. Začínáte s jednou malou lodičkou, ale vy si už určitě poradíte!

Trial verze hry je plně funkční, ale vaši hru ukončí po dvou letech - herních, ne opravdických :-(

Autor: L´haven Software, shareware $9,99.

Metamorphs 1.0

Novinka VitalGames - ve hře postupujete od jedné úrovně k druhé tím, že sbíráte diamanty odlišných barev. Pozor - diamanty mají výrazný vliv na vaše schopnosti - modrý kámen z vás dělá slona, červený klokana a žlutý včelu. Každá z těchto podob umí něco jiného a má jiné možnosti a limity. Třeba včela umí létat, klokan umí přeskočit políčko, slon umí posunout překážku apod..14 dní si můžete mořit hlavu zdarma, pak už musíte pro další hraní zaplatit $9,95

NI Minesweeper 1.0

Docela věrná replika hledače min z Windows. Vzhledem k menšímu displeji handheldu má schopnost posunu u rozsáhlých minovým polí. Hra má tři stupně obtížnosti a tvorbu vlastního minového pole. Přejeme vám napínavé zážitky bez výbuchů!

Autor: Natural Installer, Inc., shareware $3,99



Máte hluboko do kapsy?

Ping 2.0

Nesmrtelná jednoduchá hra a nevyčerpatelný zdroj zábavy. V barevné verzi můžete hrát do úplného zemdlení prstů, zničení buttonů, či vyblednutí displeje.

Autor: Aerowyn Software, freeware

NeverMind 2.0

Další zpracování logické hry Logic/MasterMind, tentokrát namísto barevných figurek, či symbolů hádáte umístění písmenek. Tato hra spolehlivě procvičí vaše mozkové dovednosti, takže neváhejte!

Autor: Timothy Liepetz, freeware

Batata 1.2

Logika je oč tu běží. Cílem hry je rovnat barevná kolečka do horizontálních, vertikálních a diagonálních řad, když se vám podaří takto složit pět a více koleček, získáváte body a objevují se další kolečka...

Autor: H&H Software, freeware