HryDoKapsy 30 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Dragonfire 1.0

Je to tady, řekl by klasik, a to sotva pár dnů po oznámení firmy Redshift, že hra se připravuje. Máme zde další příběh a la "zachraňte svět", tentokrát Monares a jednu z nemnoha skvělých fantasy RPG pro PalmOS. Vyčistěte si paměť, protože rozsáhlý svět i hezká grafika jsou vykoupeny tvrdými požadavky - 700kB černobílá verze, 1120kB barevná a 2350kB HiRes. Stovky příšer čekají na vaše souboje (ty ale probíhají "textově" na zvláštní obrazovce), mnoho dílčích questů zpestří vaše putování tak, že se nudit nebudete. Bez znalosti angličtiny a nekonečné trpělivosti jste ovšem záhy ztraceni... Hra stojí $14,95. Výborně, Redshift, těšíme se na slíbenou PalmOS Civilisation! PdaMine 1.0

Jestli máte rádi hry, ve kterých hledáte a odstraňujete miny, a máte rádi vzhled této hry pod Windows, bude se vám PdaMine líbit - ostatně podívejte se na obrázek, není toto konečně hledač min podle vašeho gusta? Firma Apogee Conception za něj chce 6 USD. DragonBreed 1.0

Fantasy strategie na tahy, to je ve stručnosti DragonBreed. Cílem hry je najít tři ztracené části mocného talismanu. Budete dobývat, obchodovat, ale taky dost kouzlit. Hra firmy Simusoft3D je komerční a stojí $19,95. Oficiální stránka produktu je zde. HandyReversi 1.0

Tato hra by na SymbianOS neměla chybět, řekli si u EpocWare a výsledkem je stará dobrá Reversi. Hraje se kameny černé barvy (vy) a bílé (počítač), cílem je obarvit vaší barvou co nejvíc kamenů na ploše. K obarvení soupeřových kamenů je musíte sevřít mezi své dva kameny ve vertikálním, horizontálním či šikmém směru. Stupeň inteligence vašeho protivníka si můžete nastavit. Hra stojí $9,95. Máte hluboko do kapsy? Alien 1.3

Název hry by možná svědčil nějaké akční 3D sci-fi pařbě, ve skutečnosti je Alien strategicko-logická hra, kterých není nikdy dost. Program vyžaduje registraci, kód vám ale pošle autor Gustavo Escandarani zdarma. HandChess II 1.0a

Pokračovatel kdysi slavné série šachové hry Scotta Ludwiga. Na žádost Handanga, který vlastní licenci na zdrojový kód Chess10, autor Chris Saeger připravil novou verzi, která sice ještě není úplně dokončená (chybí ukládání a nahrávání hry a černobílá verze), ale hrát už se dá. Napalm Racing 1.2

Autíčka ve stylu VRallye na palmech zdarma? Proč ne, hra od Napalm Games podporuje zatím 4 a 8bitovou grafiku, má dva herní režimy (okruh a celý šampionát), vektorová autíčka jí dodávají na rychlosti a do hry prý bude možné dohrávat další okruhy. Pixit 1.2

Líbí se vám puzzle Picture Logic a nechce se vám platit za pnou verzi hry? Zkuste tuto jednodušší variantu - je totiž zdarma. Její autor Timothy Lipetz pro nás připravil 110 puzzlů, další si ale můžete připravit sami. Program může fungovat i jako editor bitmap pro PocketC programátory. Magic Fruits 2.2

Hra je obdobou Magic Bubble - skládáte ovoce tak, aby spolu sousedily čtyři stejné kousky, a ty poté vypadnou z herního pole. Cílem je uhrát co nejvíc bodů. Výrobcem je MobiGame Studio. Snowed It a Christmas TicTacToe

Připomínám dva tituly dříve zmíněné v našich PalmaReportech. Snowed It je hra stylu Bejewelled, kterou nám jako vánoční dárek zdarma připravila firma Clickgammer Technologies. Christmas TicTacToe je zase dárečkem od Game Energy, LLC. Aktuality, v přípravě

Hry tento týden na Palmare

Mohli jste si přečíst jednu z prvních exkluzivních recenzí hry Age of Empires od firmy ZIOsoft, několik herních novinek jsme vám představili rovněž v úterním PalmaReportu.