HryDoKapsy 29 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Monsta

iNDUSTRY Entertainment vydal po několika betaverzích oficiálně svoji novinku MONSTA, kterou jsme vám krátce představili již dříve v rubrice "V přípravě". Tato obtížně zařaditelná hra (je na tahy a má prvky arkády i strategie) by měla dát řádně zabrat vašim mozkovým závitům.

Firma od začátku podporuje barevné i černobílé Palmy, OS 3.5 - 5. Od začátku zaujala fanoušky her svojí grafikou, která vypadá opravdu dost dobře i bez podpory vyšších rozlišení. Za hru zaplatíte $15.

EarthDefender 1.0

Čilá HandArea pokračuje v dobývání PalmOS herní scény, tentokrát klasickou arkádou z 21. století na téma SpaceInvaders a spol. Vše samozřejmě v parádním balení současné grafiky a možností zvuků, kompatibilní s OS 5 a s 46 herními úrovněmi.

HotCheckers 3.0

... aneb dáma na všechny způsoby. Máte-li tuto stolní hru rádi, bude se vám HotCheckers líbit. Obsahuje několik variant této hry, podporuje odstíny šedé i barvu a rozlišení 160x160, QVGA a HiRes.

Prodává TB Labs za $9,95



SportBall 1.0

O tom, že nápady výrobcům her stále nedocházejí, svědčí zajímavý SportBall - cílem hry je dostat míč v časovém limitu do jamky. Hra podporuje i černobílé palmy a její součástí je i editor dalších úrovní.

Výrobce: Out of the Woods Software, shareware $11,95

Yotown IsoPuzzle 1.0

Máte rádi 3D puzzle? Že jste dosud takovou hru nikdy nehráli? Není nic jednoduššího než vyzkoušet flash novinku Lololandu - ostatně $4,99 za dobrou hru není tak moc.

Cílem hry je rotací a přesuny bloků složit kýžený obrazec a budete potřebovat nejen pořádnou dávku trpělivosti, ale i prostorové představivosti. Začátečníkům jsou k dispozici jednodušší úrovně, pokročilí labužníci si ale přijdou rovněž na své. Zkušební verze je zde.

Ultimate Street Skater

Madebykiddies vydali hru za $9,95, ve které si vychutnáte jízdu na prkénku bez bolestivých pádů a karambolů. Na výběr jsou dvě prkna a tři prostředí. Firma si pochvaluje plynulou grafiku a animace pádů, skoků a dalších prvků.

TennisManiac 1.0

Další zpracování tenisové hry je určeno pro komunikátory Nokia 7650 (SymbianOS). Osm protivníků, tři kurty s charakteristickými vlastnostmi.

Výrobcem je BITWEEN SRL, hra stojí $19,95.

Máte hluboko do kapsy?

IQ3D 0.8

Další verzi 3D akční střílečky si můžete stáhnout u Questions.



BugTrap 1.0

Freewarové puzzle z dílky Oyako vás uzavře v bludišti, k jehož dokončení nám nepostačí hbité prsty, ale zabrat dostane rovněž šedá kůra mozková. Vše je navíc neúprosně limitováno časem!

Cowsweeper 1.0

Varianta hledání min, zde s netradiční "kraví" tématikou, hlavně ale zdarma. Hra Ben Klemense podporuje palmy s PS 3 a vyšším.