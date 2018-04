HryDoKapsy 28 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty Ludo 1.0

Objevem tohoto týdne je bezesporu předělávka populární stolní hry u nás známé jako "Člověče, nezlob se!" pro PalmOS. Je to velmi hezké zpracování pro nejrůznější rozlišení i grafické možnosti palmů. Hru připravila firma SeahorseSoftware a prodává ji za 12 USD. Emperors Mahjong 1.0

Firma Hexacto předělala svůj Mahjong z PocketPC na PalmOS a nabízí jej nyní fanouškům této hry za 19,95 USD. Těchto her je na PalmOS docela dost, takže uvidíme, jak si tento Mahjong povede. BallBall 1.0

Ještě další PalmOS arkanoid? Proč ne, těch není nikdy dost. Tedy - jsou-li dobré. A BallBall vypadá, že dobrý je. Celkem 32 úrovní, pět typů cihliček, mnoho padajících předmětů a různých bonusů, podpora PalmOS 3.5 - 5.0, barevných i černobílých modelů, ovládání perem, prostě parametry dobré hry. Autor: Gold Relic Limited, shareware $14,95 Pilot MikroRace 1.3

Populární miniautíčka ve zbrusu nové verzi, která je nejen hratelná v PalmOS5, autoři slibují, že verze 1.3 je optimalizována na plný výkon ARM procesorů a na Tungstenu T /Clie NX mají uživatelé nový exkluzivní závod v 3D prostředí! Autoři zapracovali i na podpoře digitálních zvuků a doprovodné hudbě, přes celý displej si nyní zahrajete na 320 x 480 Clié NR/NX. Autor: Xavier Martin, shareware $12 Age of Empires

ZIOsoft to stihl a veleúspěšnou desktopovou strategii si můžete ještě přede letošními Vánoci zahrát na PocketPC handhelech! Real-timová strategie vás provede 10 000 roky v historii lidstva a čeká vás budování civilizace, dobývání cizích území, zkoumání i ekonomika.... Připravujeme pro vás na příští týden recenzi. 3Dris 1.0

I 3D Tetrisy nejsou nějakým originálním nápadem, a to ani obecně, ani na PDA. Ten poslední připravila firma PeJo a zklamáni jím rozhodně nebudete. Animace jsou velmi plynulé, zahrají si začátečníci i pokročilí - nastavit lze i komplexnost padajících útvarů. Zvukové efekty a ovládání tlačítky stylusem by měly přispět k dobré hratelnosti. Program je dostupný ve dvou verzích - pro PC je zdarma a pro PocketPC se prodává za 10 USD. Autor: PeJo Software, $10 MasterMind 1.0

Dobrá hra nemusí zabírat desítky MB paměti, používat 3D grafiku a stát 30 USD. Třeba MasterMind je předělávka stolní logické hry, kdy hádáte kombinaci barevných koleček a počítač vám vyhodnocuje uhádnuté barvy a dobře umístěné barvy. Kdo jste tohle někdy hráli jako stolní hru (či na jiné platformě), tak víte, že hra je naprosto skvělá a zpříjemní vám nejednu volnou chvilku. Hra zabere 141 kB a stojí doslova "pár babek". Autor: Treasure Realm, cena 2 USD Máte hluboko do kapsy? Ngiaze2D 1.0

Jako dítě jsem si rád hrával s malým placatým bludištěm, ve kterém byla malá kulička, úkolem bylo dostat ji do středu hlavolamu. Ngiaze2D je program na podobném principu, jenže s ním získáte "nekonečné" množství bludišť, která jsou generována náhodně, vy jen určíte úroveň jeho složitosti. Autor: Lee Jian Feng, freeware SameGame2 1.0

Tato naprosto skvělá logická hra je předělávka slavného titulu z jiných platforem. Z hracího pole odstraňujete kostičky - můžete vymazat vždy blok kostiček stejné barvy, které spolu sousedí aspoň jednou z hran. Vtip je v tom, že vždy dostáváte body podle množství kostiček, které se vám podaří najednou odmazat, a tento počet bodů roste logaritmicky. K uhrání vysokého skóre tedy nestačí jen tupě náhodně odstřelovat jedno uskupení po druhém... Hra byla a je v černobílé modifikaci (a kuličkami namísto kostiček) jako základní aplikace na Psionech pod názvem Cascade. Rozhodně byste ji měli vyzkoušet! Autor: Karl-Konig Konigsson, freeware Perfect Defencer 1.0

Jste odstřelovačem asteroidů ve vaší vesmírné lodi a na nedostatek těchto protivných těles si ve své službě rozhodně nebudete moci stěžovat. Budete si muset odkroutit 40 herních úrovní a na pomoc máte jen radar, dělo a maximální soustředění... Autor: Perfect Softwares, freeware Ladder 1.0

Tyto akční puzzle vypadají jedno jako druhé, hra je ale zadarmo a určitě vás dokáže pobavit! Čeká na vás celkem 30 úrovní a další můžete vytvářet v editoru. Autor: N.I Aktuality, v přípravě

Emulátor arkád pro OS5

Zpět do osmdesátých let nás může vrátit emulátor arkád s názvem XCade, který jeho tvůrce CodeJedi vydal pouze pro modely s ARM procesory a PalmOS 5 a vyšším. Dosud si k němu můžete stáhnout několik klasických her (Space Invaders, Pacman, Donkey Kong apod.), studnice těchto her je ovšem velmi hluboká a těžit z ní bude pro hráče i tvůrce nesmírně vzrušující... Těším se i na případné emulátory osmibitů!