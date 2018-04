HryDoKapsy 27 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Everquest 1.0

Očekávaný projekt firmy Emodiv a Sony Online Entertainment vás přenese do země Norrath a budete muset zachránit tamní obyvatelstvo před nelítostnou nepřátelskou armádou. Je to výpravná adventura v izometrickém zobrazení - v 15 různých světech budete plnit 10 velkých misí. Za hru zaplatíte 19,95 USD.

Pocket Jig Saw 1.0

Skládáte si rádi papírová puzzle? Tak to asi budete nadšeni novinkou firmy Alternatum Studios s názvem Pocket Jig Saw. Za $3,99 získáte čtyři různé obrázky na skládání.

Segmenty se přesunují intuitivně tažením stylusem po displeji, jedno z hardwarových tlačítek slouží k jejich otáčení.

MagicArc 1.0

HandArea nemá vůbec špatné hry a ani jejich poslední novinka s názvem MagicArc nevypadá zle. Cílem je odstranit všechny kuličky z hrací plochy a k dokončení hry budete potřebovat nejen precizní míření, ale i dávku strategického uvažování. Tři stupně obtížnosti, hezká grafika s efekty, zvuky, možnost ukládání hry, to vše by mělo přispět k dobré hratelnosti. MagicArc pořídíte za $9,95.

XCade (BETA 0.5.3)

První emulátor arkádových her z automatů je určen pro PalmOS handheldy s ARM procesory Palm Tungsten T a Sony NX - jeho autorem je Jeff Mitchell a naprogramoval ho již před nějakou dobou, čekalo se však na nové ARM palmy. Tato beta emuluje Space Invaders a je určena na testování aplikace (vyprší v polovině prosince). Následovat by měl PacMan, Pengo a další klasiky. Shareware $5,00.

Market Trade 1.0

Obchodní strategie nemusí na Palmu zabírat drahocenné stovky kB - tento program má jen 27 kB a zaobchodujete si, co vaše peněženka a účet ráčí. Robert Hurdman hru prodává za $4,95.

Jestli ale rádi obchodujete s akciemi, můžete zkusit hru od stejného autora s názvem Spam Trader!

Quest of Hero II - o dvojce skvělé hry jsme vás informovali už v úterý v PalmaReportu.

Dvě nové logické pecky dorazily tento týden i na displeje komunikátorů:

Nuclear Meltdown 9200

Hra inspirovaná veleúspěšnou Bejeweled, víc asi netřeba dodávat. Výrobcem je TK solutions, hra stojí $7,99.

Magic Mine 1.00

Svoji hru a la Bejeweled nají nyní i majitelé N7650! Jmenuje se MagicMine a jejím autorem je Digital Red.

Hra stojí $8,95.

(Jestli neznáte Bejeweled a nevíte, o čem hra je, klikněte sem.)

Máte hluboko do kapsy?

AcePoker 1.1

AcePoker je PockePC replika populárního videopokeru Triple Play, hraje se jako jeho kolega z vegaských kasin.

Autor: The Wapro Company

PilotSnake 2711

Další PalmOS had - tento je zpestřen možností hry dvou hráčů na jednom palmu. Má zajímavou grafiku a je zdarma.

Autor: Xavier Martin