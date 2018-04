HryDoKapsy 25 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Aldon´s Crossing 1.05

Aldon´s Crossing je PalmOS RPG, kterou byste rozhodně neměli vynechat. Nová verze 1.05 přináší vylepšení grafiky, podporu PalmOS5 a další vylepšení. Hra je v současné době upravována i pro WinCE platformu.

Výrobcem je firma Constant Games, hra stojí $19,95.

Lemonade Tycoon 1.0

Hexacto konečně vydalo PalmOS verzi obchodní strategie Lemonade; po PocketPC si nyní můžete zahrát tuto hru i na Palmech.

Firma připravuje ještě verzi pro vyšší rozlišení 320x320, která by měla být vydána v brzké době. Nároky na paměť jsou vysoké: 500kB černobílá a 700kB barevná verze. Hra stojí $19,95.

Tower of Souls 1.0

Fantasy RPG přichází na naše PocketPC displeje, je to ovšem předělávka poměrně známého titulu ještě z časů Amigy, CD32 a PC počítačů.

Výrobcem je Parys Technografx, hru koupíte za $19,95.

TapTop 1.0

Máte dobrý postřeh, rychlé reakce a hbité prsty? Tak to by vám měla konvenovat tato čerstvá novinka pro PocketPC handheldy s názvem Taptop. Pokud ovšem váš jemnocit spolkne skutečnost, že ve hře jde o zabíjení zvířátek. Hra má čtyři stupně obtížnosti a autorem je firma TetraEdge, hru koupíte za $5.

Máte hluboko do kapsy?

Antique Tetris 3.0

Představovat tuto hru by bylo asi nošením dříví do lesa (či vody do metra?). Tato varianta je ale zdarma, takže proč nezkusit své štěstí se skládáním barevných kostiček? Hru vytvořil Harald René Flasch a 30 úrovní čeká jen na vaše stažení...

Jewelator 1.0

Jewelator je logická hříčka; máte za úkol obarvit všechny kostičky, vtip je ovšem v tom, že když obarvíte jednu, změní svůj stav i všechny sousedící vlevo, vpravo, nahoře a dole.

Dokážete hru dohrát? Čeká na vás 100 úrovní a barevná grafika. Autor je Ryan Palmer.

Ball2 2.0

Kdo hraje Ball2, jistě bude nadšený novou verzí této arkádičky. V honbě za diamanty na vás čeká celkem 56 úrovní, nadšenci mohou využít přiložený editor úrovní.

Vše zdarma díky Maoki Itovi.