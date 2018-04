HryDoKapsy 24 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

Arkball 1.0

Dalším arkanoidem nás tentokrát obšťastnila firma Sbp Software House. Celkem 50 úrovní čeká na uživatele, kteří budou ochotni zaplatit za tuto $9,95.

Hra by měla dlouho bavit, má totiž velmi dobou výbavu, která zaručuje velkou variabilitu. Shora padající předměty mohou zmnožit váš míček na osm, zpomalíte je, zrychlit, proměnit na fireball, zvětšit jej na obludnou velikost. Taky můžete proměnit svoji pálku v magnet, či v pušku a sestřelovat další kostičky hezky zdola. Kostičky jsou různého typu - některé jsou neviditelné, jiné vybuchují a ničí vše kolem sebe. Padají ale i destruktivní věci, kterým byste se měli vyhnout, protože vás připraví o jeden z životů, zrychlí a zmenší míček, či zúží pálku.

Chessmaster 1.0

Existence množství šachů pro PalmOS je veřejně známá věc (zejména šachistům) a nejnovější se k nim připojilo i zpracování asi nejpopulárnější varianty této hry, programu Chessmaster. Lidi znalí věci už asi dál nečtou a nervózně hledají odkaz na stahování demoverze - tady je, za hru zaplatíte $19 a jestli tato novinka ohrozí dosavadní PalmOS šachové programy, nechávám na posouzení zkušenějším hráčům...

Wax 1.0

Další hra se zimní atmosférou míří na displeje vašich Nokia 7650 komuniktorů.

Spusťte se po svahu ve vašem snowboardu, ale pozor - překážky na trati jsou stejně tak rychlé, jako nečekané. Budete skákat přes říčky, vyhýbat se kamenům, projíždět slalomovými brankami a jestli se nerozbijete o sněžnou rolbu, čeká vás na konci zasloužený vstup do síně slávy!

Autor: CheekyGroup, komerční $9,99

Máte hluboko do kapsy?

Rescue 1.1

Cílem hry zachránit hlídku ztracenou někde v nepřátelských liniích. A že to nebude jednoduché, o tom vůbec nepochybujte. Hra má šest odlišných úrovní a funkci ukládání.

Autor: Ouftinet, freeware

Block Puzzle 1.0

Další varianta Sokobanu, tedy logické puzzle, kdy vaším úkolem je dopravit bedny do jejich místa určení. Podpora ARM, MIPS i SH3.

Autor: James Drummond, freeware

100 Boxes 1.3

Nová verze freewarové logické hry. Cíle je zaplnit hrací pole 10x10 barevnými čtverečky, přičemž platí zvláštní pravidla pro jejich vybarvování - při posunu v horizontálním / vertikálním směru musíte vynechat dvě políčka při diagonálním směru vynecháte jedno políčko.. Nová verze je PalmOS5 kompatibilní a přínáší několik další vylepšení a odstranění problémů z minulé verze. Hra má 7kB!

Autor: Floriano Scioscia, freeware

Mateches 2.0

Známá hra odebírání zápalek. Na stole leží určitý počet zápalek a dva hráči střídavě odebírají jednu až tři z nich. Kdo odebere poslední, prohrál.

Hra byla již mnohokrát zpracována už od doby programovatelných kalkulátorů a programátoři vědí, že je-li na počátečním tahu handheld, tak nejde vyhrát. Nebo to dokážete ? :-))

Autor: Laurent Duveau, freeware

Připravuje se...

EverQuest

Emodiv pracuje intenzivně na první části očekávané hry EverQuest pro PocketPC počítače. První epizoda by měla být představena v pondělí 18.11.. Obrázky vypadají tak hezky a příznivci adventur se mají určitě nač těšit!

Bude GTA pro PalmOS?

Po několika kusých informacích a slibně vyhlížejících screenshotech o předělávce Grand Theft Auto (GTA) pro PalmOS stáhla firma Globalů Software informace o přípravě hry ze svých stránek. Že by potíže s licenčními právy? Byla by to škoda, hra je již legendou na velkých platformách...

Aktuality

Výrobci hlásí: "PalmPOS5 ready"

Stále více výrobců PalmOS software hlásí v těchto dnech, že jejich produkty jsou nyní přístupné i nové generaci PalmOS 5 handheldů. Z posledních dnů to byly třeba hry Red-Mercury, Megasoft200, BapSoft, či Astraware.

Nové pořadí nejprodávanajších her na Handango

K velkým změnám došlo na serveru Handango v kategorii nejprodávanějších PocketPC her. Fenomén Strategic Assault se propadl až na sedmé místo! Nové pořadí:

MONOPOLY Interstellar Flames Snails Chess SCRABBLE

Co tento týden frčí na PalmGearu?

U PalmOS kategorie se pro změnu podíváme na PalmGear a na nejstahovanější hry od začátku tohoto měsíce. Vládne zde zatím překvapivě MegaSoft2000 - první je Billiards 4.0, druhý MegaBowling 3.0 a na třetím místě je zatím had MS Snake.