HryDoKapsy 23 - váš PDA herní speciál

Novinky a updaty

microFootball 1.0

Vzpomínáte si ještě na šok, když se na Amigách poprvé objevil Sensible Soccer, popírající všechny ustálená pravidla tehdejších fotbalových simulátorů? Titěrné postavičky, obrovská dynamika, velký kus hřiště - světe div se - ono se to hrálo výborně. O podobný produkt se nyní pokusila firma Proprog na PalmOS se svým mikroFotbalem.

Bude hra na PalmOS úspěšná? Těžko říct, ale demoverze se špatně nehraje - ostatně zkuste ji.

Autor: Propog, komerční $9,95.

Master Thief 3D

O 3D doomovce referujeme v jiném článku již včera, takže dnes ji jen zmíníme pro úplnost. Věřte mi, že stojí alespoň za vyzkoušení!

Autor: Cascata Games

Gomoku for PalmOS/PocketPC

Firma L3Solutions připravila nové zpracování čínské stolní strategické hry Gomoku hned pro obě hlavní PDA platformy. Hra se v Číně hraje už několik tisíc let a určitě zaujme i vás, máte-li tento typ her rádi. Hra je nastavitelná pro začátečníky i pokročilé a můžete ji zkusit v demoverzi.

Autor: L3Solutions, $14,95

Gravity Ball 1.4

Cíl této nesmírně chytlavé hry je jednoduchý - protlačit padající kuličku přes labyrint do další úrovně a tak pokračovat až do konce. Pomáhat jí musíte přeskupováním prvků, které jsou dvojího typu - jedny můžete postrkovat vodorovně, druhé horizontálně.

Napsané to zní velmi jednouše až suše, řekl bych, v praxi je to ale obrovská zábava a skvělý lámohlav! V čekárně u zubaře zapomenete i na vrtačku, rozhodně hru zkuste.

Autor: HandArea, shareware $8,95

Jingle Pop

Pomaličku se přibližující předvánoční atmosféru vám může patřičně okořenit puzzle s prvky Tetrisu a Mayo s názvem Jingle Pop, stvořené ze samých vánočních prvků a předmětů.

Nehledě k tomu, že grafika kouzelně vypadá, tak si prý i slušně zapřemýšlíte.

Autor: Cheeky Wireless, komerční $9,99

IFrac for Nokia 92XX

Máte rádi trojrozměrné Tetrisy? Tak to budete jistě toužit po hře IFrac. Myslím, že netřeba nic dál vysvětlovat - viz přiložený obrázek. Výrobcem je Palmcrust P/L a hra stojí $12,95.

Smuggers 1.3

Nová verze "požírací" arkády, nyní i pro komunikátory N9200. Autor PocketIQ, cena je 5 GBP.

Máte hluboko do kapsy?

CTCards 1.58

Suita karetních her potěší milovníky PDA karbanu. V CTCards najdete pořádnou porci karet, ve které si jistě vybere i ten nejnáročnější:

Blackjack

Spades

Solitaire - Klondike, Pyramid, Poker, Spider, Golf

Freecell

Autor: C&T Software

Lemmings 3.2

Nová verze Lumíků je nyní kompatibilní s OS5 a podporuje jeho rozlišení 320x320 pixelů i pěticestný D-Pad na Palmu Tungsten T. Hratelnou demoverzi můžete stáhnout zdarma, další úrovně nutno dokupovat. Autor - ardiri.com.

Připravuje se...

Astrowarrior

Cascata Games ve spolupráci s Purplesoftem chystá na trh další vesmírnou střílečku s názvem Astrowarrior. Bude brzy k mání pro PocketPC.

Snails + Command and Conquer = ?

Na nové hře kombinující populární hry Snails a real-time strategii Command&Conquer pracuje firma OZcreations. Ještě nemá jméno, ale bude to hra nového typu s 3D grafikou, několika herními režimy a skvělou hudbou.

Aktuality

X-Forge 3D Engine přichází...

I na PocketPC handheldech a SmartPhonech bychom se měli záhy dočkat nové generace 3D her s X-Forge 3D Engine finské firmy Fathammer.

Hry budou kompatibilní i se Series60 a UIQ - třeba s chytrým telefonem Sony Ericsson P800 by měly být dodávány dvě z nich: Stunt Run a Men in Black II.